GRAFİKLİ - IKBY'de yeni hükümetin kurulmasında sona doğru

Barzani'nn KDP'si, resmi seçim sonuçları açıklandıktan sonra 2017'den bu yana askıya alınan bölgesel başkanlığın yanı sıra başbakanlık için de adayını açıkladı. KDP'nin adaylarına bölgedeki siyasi partilerden itiraz gelmemesi bu isimlerin taraflarca kabul gördüğü şeklinde yorumlandı.

Seçimlerde hiçbir partinin tek başına hükümeti kuracak yeterli oy oranına ulaşamadığı IKBY’de en çok oyu alan eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), yaklaşık 5 aydır koalisyon hükümeti kurmak için siyasi partilerle görüşmeler yürütüyor.

Kurulacak koalisyon hükümetinde başkanlık koltuğuna üç dönemdir başbakanlık görevini sürdüren Neçirvan Barzani oturacak. Başbakanlığa ise Mesut Barzani'nin oğlu ve IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani gelecek.

Kulis bilgilerine göre KDP, başkan ve başbakanlık dışında IKBY hükümet sözcülüğü, meclis başkan yardımcılığı, güvenlik ajansı müsteşarlığı, dış ilişkiler dairesi sorumlusu ile içişleri, doğal kaynaklar ve petrol, maliye ve diyanet işleri gibi bakanlıkları da elinde tutacak.

- KYB'ye başbakan yardımcılığı

KDP, ezeli rakibi KYB ile bir yıldan uzun süredir, 16 Ekim 2017'de yaşanan Kerkük olayları nedeniyle, çok güçlü ilişkilere sahip değil. Önceki seçimlerde hükümetteki bakanlıkları yarı yarıya bölüşen bu iki parti, bu sefer alınan oy oranına göre kabinede bakanlık paylaşımına gidecek.

KYB yeni paylaşım modeline itiraz etse de KDP'nin bu konuda ısrarcı olduğu görülüyor. Geçen cuma günü IKBY'deki hakim iki partinin yeni hükümet konusunda anlaşmaya vardığı açıklandı. Ancak partiler arasındaki bakanlık paylaşımının nasıl olacağına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.