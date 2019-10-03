GRAFİKLİ- İki Almanya'nın birleşmesinin 29. yılı

Doğu Almanya'da halkın rejime karşı sokağa çıkması sonucunda 1989'da "Utanç Duvarı" yıkıldı ve iki Almanya 3 Ekim 1990'da resmen birleşti.

SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov’un 1980'lı yıllarda açıklık ve yeniden yapılanma politikasıyla Doğu Almanya, Macaristan ve Polonya gibi ülkelerin yer aldığı Doğu Bloku ülkelerinde de reform süreci başladı.

Doğu Alman yönetimi bunu engellemek için 1961’de, daha sonra "Utanç Duvarı" olarak anılacak Berlin Duvarı'nı inşa etti.

Doğu Almanya'nın ekonomik olarak gelişmemesinden dolayı on binlerce kişi refah seviyesi yüksek olan Batı Almanya’ya kaçmaya başladı.

Daha sonra ABD, Fransa ve İngiltere'nin kendi yönetim birimlerini birleştirmesi sonucu 1949'da Federal Almanya Cumhuriyeti (Batı Almanya), doğuda da SSCB’nin etkisi altında bulunan ve sosyalist sisteme sahip Alman Demokratik Cumhuriyeti (Doğu Almanya) kuruldu.

İkinci Dünya Savaşı’nı kaybeden Almanya, işgal kuvvetleri ABD, Fransa, İngiltere ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) tarafından dörde bölündü.

BERLİN (AA) - ERBİL BAŞAY - Doğu ve Batı Almanya’nın resmi olarak 3 Ekim 1990'da birleşmesinin üzerinden 29 yıl geçti.

Cezaevindeyken Batı Berlin'de yaşayan bir tanıdığının girişimiyle Federal Almanya Cumhuriyeti'nin kendisi ve çocukları için Doğu Alman yönetimine fidye ödediğini ve bu şekilde serbest kaldığını dile getiren Bennies, "Çok sonradan Batı Alman yönetimi benim ve ailem için 92 bin veya 93 bin mark (47 bin avro) ödediğini duydum ancak resmi rakamı bilmiyorum." dedi.

Bennies, siyasi olarak muhalif kilise gruplarında faaliyet gösterdiğini anlatarak, 1988'in Ekim ayında rejime karşı ifadelerinden dolayı gözaltına alındığını ve aralık ayında da 10 ay hapis cezasına mahkum edildiğini söyledi.

Ailesiyle yaşadığı Doğu Almanya'nın 1980'li yıllarda ekonomik ve siyasi olarak çöküş içinde olduğunu gördüğünü ifade eden Uwe Bennies, "Çocuklarımı bu ülkede büyütmek istemedim." dedi.

Uwe ve Viola Bennies, Batı Almanya'ya nasıl gittiklerini ve iki ülkedeki yaşamlarına ilişkin izlenimlerini AA muhabirine anlattı.

Soğuk Savaş döneminde Uwe Bennies ve eşi Viola Bennies gibi binlerce kişi, değişik yollarla Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya geçti.

Bennies, ekonomisi iyi gitmeyen Doğu Almanya'nın bu şekilde de döviz elde ettiğini belirterek, o dönemdeki bu uygulamanın "meşru bir insan ticareti izlenimi taşıdığını" kaydetti.

Batı Almanya’ya geçişini anlatan Bennies, "Halle kentindeki cezaevinde 4 ay kaldıktan sonra sınır dışı edilenlerin bulunduğu Karl-Marx -Stadt'daki hapishaneye nakledildim. Oradan da 1 hafta içinde 4 kişi ile trene bindirilerek Batı Almanya'nın Giessen şehrine gönderildim." şeklinde konuştu.

Bennies, "Cezaevindeyken her şey karanlık ve duvarlar griydi. Renkli bir şey yoktu." ifadelerini kullandı.

Giessen'de kayıt işlemlerinin ardından Batı Berlin’e geçtiğini belirten Bennies, bu süre içinde eşinin ve çocuklarının Doğu Almanya’da kaldığını ifade etti.

Bennies, "Eşimle çok nadir telefonla görüşüyordum. Ben telefon numaramı eşime bildirdim. Onun beni aramasını bekliyordum çünkü ben onu arayamıyordum, ancak eşim beni arayabiliyordu." diye konuştu.

Kısa bir süre sonra eşinin ve çocuklarının da Batı Berlin’e yanına geldiğini ifade eden Bennies, "Burada her şey beklediğimiz gibiydi." dedi.