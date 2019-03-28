GRAFİKLİ - İngiltere'de İslamofobi artıyor

İnternet üzerinden yapılan 40 saldırıda da Müslümanlara "Vurulman lazım", "Müslümanlar ölmeli" ifadeleri ile silah emojisi içeren mesajlar gönderildi.

Bunlardan, yüz yüze yaşanan 45 olayda ırkçılar, Müslümanları, silah şeklini verdikleri ellerini onlara yöneltip kurşun sesi çıkararak tehdit etti.

Buna göre, Yeni Zelanda'daki saldırının gerçekleştiği 15 Mart'tan 21 Mart'a kadar İngiltere'de kayda geçen 95 olayın 85'inde doğrudan terör eylemine atıfta bulunularak Müslümanlar tehdit edildi.

LONDRA (AA) - İngiltere'de, Yeni Zelanda'daki iki camiyi hedef alan terör saldırısının ardından balyozla camilere saldırı, Kur'an-ı Kerim nüshalarının yırtılması ve Müslümanlara yönelik şiddet eylemleri gibi çok sayıda İslamofobik olay kayda geçti.

- Bıçaklı ve çekiçli saldırı

Saldırılardaki artışlar tehditle de sınırlı kalmadı.

Başkent Londra'da 2 kişi İslamofobik veya aşırı sağcı saldırının hedefi oldu. Bunlardan ilki, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının gerçekleştiği 15 Mart'ta Londra'da bir cami yakınında yaşandı. Olayda 2 kişi, cemaatten bir kişiyi çekiçle yaralayıp kaçtı.

Yine Londra'da 16 Mart'ta aşırı sağcı bir kişi, 19 yaşındaki bir genci bıçakladı. Görgü şahitleri, saldırganın olaydan hemen önce "Tüm Müslümanlar ölmeli." ve "Tüm Müslümanları öldüreceğim." dediğini anlattı.

- 6 cami hedef alındı

İslamofobi olayları, Londra'nın yanı sıra diğer kentlerde de görüldü. Birmingham kentinde 21 Mart'ta 5 camiye balyozla saldırı düzenlendi. Gece saatlerinde yapılan saldırılar camilere zarar vermekle kalmadı, Müslümanlar arasında korkuya da neden oldu.

Müslümanlar, camilerin güvenliğinin artırılmasını istese de sadece 2 gün sonra, 23 Mart'ta, bir cami daha saldırının hedefi oldu. Olayla ilgili soruşturmaya Terörle Mücadele Biriminin de dahil edildiği açıklanırken, bir kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.