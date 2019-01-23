GRAFİKLİ- İngiltere'nin önündeki Brexit seçenekleri

May parlamento konuşmasına "yenilgisini" kabul ederek başlasa da milletvekillerine vadettikleri reddedilen anlaşmanın tepki çeken unsuru "tedbir maddesini" kaldırma girişiminde bulunacağı, ayrıca muhalefeti, iş çevrelerini, sendikaları ve sivil toplum örgütlerini kapsayan geniş tabanlı bir danışma sürecini başlatacağı vaatlerinin ötesine geçmedi.

Siyasi gözlemciler, May'in İngiltere'nin AB'den resmen ayrılacağı 29 Mart tarihi yaklaşırken "zamana oynadığı" ve sıkışan takvimi kullanarak milletvekillerini kendi anlaşmasına razı etmeye çalışacağı yorumunu yapıyor.

Ancak açıklama kamuoyunda daha ziyade May'in "B planı" olmadığı, sadece reddedilen "A planının" eğilip bükülerek yeniden parlamento önünde getirilmesi olduğu yorumlarına yol açtı.

Başbakan Theresa May, kasım ayında AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasındaki oylamada 202'ye karşı 432 oy gibi tarihi bir farkla reddedilmesinin ardından önceki gün milletvekillerine "B planını" açıkladı.

May'in 2 yıl süren müzakerelerin ardından vardığı kapsamlı anlaşmanın reddedilmesi ve yeni bir anlaşmanın müzakeresi için yeterli zaman kalmaması, ülkenin önündeki en güçlü seçeneği anlaşmasız ayrılık haline getirdi.

Normal sürecin işlemesi halinde İngiltere AB ile bir anlaşmaya varsa da varmasa da 29 Mart'ta birlikten resmen ayrılmış olacak.

Bununla birlikte muhalefet partileri ve partiler üstü gruplaşmalara giden bazı milletvekilleri parlamentoya çeşitli senaryoları içeren farklı değişiklik teklifleri sundu.

İngiliz parlamentosu 29 Ocak'ta May'in vaatlerini içeren ancak tek başına bir sonuç doğurmayacak bir önergeyi oylayacak.

May İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki bölgesel yönetimleri Brexit müzakere sürecine daha etkin bir şekilde katma sözü verdi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin değişiklik teklifi öncelikle anlaşmasız Brexit ihtimalinin ortadan kaldırılmasını hedefliyor. İngiltere'nin AB'den ayrılacağı 29 Mart'a kadar yeni bir anlaşma sağlanması imkansıza yakın olduğu için, bu da Brexit'in ertelenmesi anlamına gelecek.

Bu, olumlu hiçbir Brexit senaryosunun yeterli desteğe sahip olmadığı İngiliz parlamentosunda çoğunluğun görüş birliğine varabileceği bir adım olarak gösteriliyor.

Hükümetin bu senaryoyu hayata geçirmesini önleyecek bir değişiklik teklifinin parlamentoda onaylanması durumunda, İngiliz hükümetinin AB ile görüşerek Brexit tarihini erteletmesi gündeme gelebilecek.

İktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili Dominic Grieve'in sunduğu değişiklik teklifi ise parlamentoda çok daha fazla sayıda oylama yapılmasını öngörüyor.

- En çok destek gören senaryoyu bulmak

Teklifte referanduma sunulacak diğer "öneri" açıkça belirtilmese de bunun AB üyeliğine devam edilmesini de içerecek bir sorunun halka yeniden sorulmasına kapı araladığı değerlendiriliyor.

İşçi Partisi, öncelikle AB ile gümrük birliği ve tek pazar ilişkisini koruyacak bir anlaşmaya varılmasını savunuyor.

Bu, şimdiye kadar Brexit konusunda ikinci referanduma destek vermekten kaçınan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in bu konudaki kamuoyu baskısı karşısında attığı bir geri adım niteliği taşıyor.

Teklifte, böylelikle elde edilecek ilave zamanda yürütülecek müzakere ile varılacak bir Brexit anlaşmasının veya "bir başka önerinin" referanduma sunulması isteniyor.

Bunun tek istisnasını Yvette Cooper'ın değişiklik teklifi oluşturuyor. Cooper'ın teklifinin hedeflediği desteği bulması halinde Brexit'in ertelenmesi yasalaşacağı için hükümet de buna uymaya mecbur kalacak.

29 Ocak'ta oylanacak değişiklik teklifleri İngiliz hükümeti için bağlayıcılık niteliği taşımıyor. Herhangi bir teklifin sadece alacağı oy miktarıyla hükümet üzerinde siyasi bir baskı oluşturması bekleniyor.

Teklif, "vatandaş meclisi"nin önerilerine hükümetin takip eden 2 hafta içinde yanıt vermesini de içeriyor.

İngiltere'nin nüfus yapısını yansıtacak şekilde teşkil edilecek "vatandaş meclisinin" bir uzman danışman heyetinin de desteğiyle 10 hafta boyunca Brexit konusundaki muhtelif senaryoları tartışması ve ardından önerilerin hükümete sunması öngörülüyor.

İşçi Partili milletvekili Stella Creasy'nin değişiklik teklifi de öncelikle Brexit tarihinin ertelenmesini öngörüyor. Teklife göre hükümet, Brexit sürecinde 250 kişiden oluşturulacak bir "vatandaş meclisi"ne söz hakkı tanıyacak.

Teklif, böylelikle parlamenterlerin en çok destek verdiği seçeceğin belirlenmesini hedefliyor.

- İstifa furyası gelebilir

Hükümet 29 Ocak oylamalarına hazırlanırken, Çalışma Bakanı Amber Rudd'un May'e yönelttiği talep kritik gelişmelerin habercisi olarak değerlendirildi.

Rudd, May'e çağrıda bulunarak 29 Ocak'taki oylamalarda Muhafazakar Partili milletvekillerini serbest bırakmasını istedi.

İngiliz basınında yer alan kulis haberlerine göre Rudd'a destek veren bazı kabine üyeleri, May'in bu talebi geri çevirmesi durumunda kritik görevlerdeki 40 kadar bakan ve diğer yetkilinin istifa etmeye hazırlandığının sinyalini veriyor.

Hükümet kanadında yaşanacak bu çapta bir istifa furyası ülkede erken seçimi de gündeme getirebilir.

- Anlaşmasız ayrılık kabusu

İngiltere'de anlaşmasız Brexit'e sadece "sert Brexitçi" olarak tanımlanan, milliyetçi kesimlerin sıcak baktığı görülüyor.

Parlamento aritmetiği içinde bu seçeneğe en büyük destek iktidardaki Muhafazakar Parti içinde bulunuyor. Ancak bu milletvekillerinin sayısı da 650 sandalyeli parlamentoda 100 civarında bulunuyor.

Toplumda anlaşmasız Brexit'e karşı en net tavrı ise iş çevreleri almış durumda. AB ile yılda 500 milyar sterlinden fazla ticaret hacmi olan İngiltere'de, anlaşmasız Brexit'in ekonomiyi yüzde 10'a kadar küçültebileceğinden korkuluyor.