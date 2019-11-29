GRAFİKLİ - Iraklı protestocular İran'ı neden hedef alıyor?

BAĞDAT (AA) - HAYDAR KARAALP - Irak'ta hükümet karşıtı protestocuların, gösteriler sırasında sık sık İran karşıtı slogan atması, bu ülkenin diplomatik misyonlarına saldırması, İran'dan duyulan rahatsızlığı tekrar gündeme getirdi.

Ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle patlak veren hükümet karşıtı gösteriler, yaklaşık 2 aydır devam ediyor. Hükümetin istifasını isteyen protestocuların bir diğer hedefinde, askeri ve siyasi hegemonyasıyla bölgedeki mezhepçi ve yayılmacı politikasından rahatsız oldukları İran var.

Irak, elektrik ihtiyacının üçte birini İran'dan ithal ediyor. Bağdat ve Tahran arasındaki ticaret hacmi 13 milyar dolar civarında. İki ülke açısından da ilişkilerin iyi devam etmesi kritik önemde ancak birçok Iraklı gösterici, Tahran'ı Irak'ın siyasi kararlarına müdahale etmekle suçluyor.

Şii nüfusun yoğunlukta olduğu güneydeki kentlerde göstericiler, İran'ın diplomatik temsilciliklerini defalarca ateşe verdi. Gösteriler sırasında İran bayrağıyla dini lideri Ali Hameney ve Devrim Güçleri'ne bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin posterleri de yakıldı.