GRAFİKLİ - Irak'ta İsrail'in hedefindeki Haşdi Şabi üsleri

Haşdi Şabi Heyet Başkan Yardımcısı ve İran'a yakın Iraklı komutanlardan Ebu Mehdi Mühendis de dün bir yazılı açıklama yaparak düzenlenen hava saldırılarından dolayı direkt ABD'yi suçladı. Bu yıl içinde İsrail'e ait 4 İHA'nın Azerbaycan üzerinden ülke hava sahasına girdiğini belirten Haşdi Şabi yetkilisi, söz konusu İHA'ların ABD filosunda görüldüğünü ve üsler üzerinde sortiler gerçekleştirdiğini iddia etti

Bağdat yönetimi saldırıların nasıl gerçekleştiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmayıp soruşma açıldığını duyurmakla yetinse de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırıların arkasında Tel Aviv'in olduğu imasında bulundu.

İSTANBUL (AA) - İDRİS OKUDUCU - Irak'ta bulunan İran'a yakın Haşdi Şabi üslerine son bir ay içinde düzenlenen ve yoğunlukla cephanelik, silah ve mühimmat depolarının hedef alındığı 4 hava saldırısını şu ana kadar açık şekilde üstlenen olmazken iddialar İsrail üzerinde yoğunlaşıyor.

Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Kerim İleyvi, dün yerel medyaya yaptığı açıklamada, İsrail'in Haşdi Şabi'ye ait askeri üsleri ABD'den aldığı tam istihbaratla vurduğunun açık olduğunu iddia etti.

Londra'dan yayınlanan Suudi Arabistan destekli Şarkulevsat gazetesi de Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı dünkü haberinde, Tel Aviv yönetiminin, ABD ve Rusya'dan aldığı onayla son haftalarda İran'ın Irak'ta bulunan silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini ileri sürdü.

Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu önceki gün Ukranya'nın başkenti Kiev'de gazetecilerin İsrail'in temmuz ayında Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedefleri vurduğu yönündeki iddialara ilişkin sorusuna "İran hiçbir yerde dokunulmaz değildir." şeklinde cevap vererek, söz konusu saldırının arkasında İsrail ordusunun olduğunu ima etti.

Hava saldırısı veya üslerdeki patlamaların sorumluluğunu açık bir şekilde herhangi bir devlet veya örgüt üstlenmedi.

Irak ordusunun, hava saldırılarına karşı koyabilecek bir savunma sistemine sahip olmamasından istifa eden İsrail'in, Haşdi Şabi hedeflerini F-35 ve İHA'larla vurduğu ileri sürülüyor.

Şuheda Kampı'nda zaman zaman Irak Hizbullahı milisleri ve İranlı askeri yetkililerin konuşlandığı, mühimmat deposunda ise İran yapımı balistik füzelerin bulunduğu iddia edilmişti.

İHA'larla gerçekleştirilen saldırıda mühimmat ve silah deposunda art arda patlamalar meydana gelirken, 2 kişinin yaralandığı açıklandı. Uluslararası ve yerel basında yer alan haberlerde söz konusu saldırıda İranlı askeri danışmanların hayatını kaybettiği ileri sürülse de Tahran yönetiminden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

- İran'ın füze rampalarının bulunduğu depo: "Eşref Kampı"

Salahaddin vilayetindeki ilk saldırının üzerinden 9 gün geçtikten sonra 28 Temmuz'da yine İHA'larla bu sefer başkent Bağdat'ın kuzeydoğusunda yer alan ve kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Eşref Kampı'na hava saldırısı düzenlendi.

Irak merkezi hükümeti ve güvenlik yetkilileri, saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken yerel medyada çıkan haberlerde ise Eşref Kampı'nda İran'a ait balistik füze rampaları ile İranlı 2 danışmanın bulunduğu deponun hedef alındığı iddia edildi.

Bir dönem İran'a muhalif Halkın Mücahitleri Örgütü'nün konuşlandığı geniş bir araziye sahip stratejik Eşref Kampı, İran sınırına sadece 80 kilometre mesafede bulunuyor.

- Sakr (Şahin) Kampı'nda cephanelik vuruldu

Şuheda ve Eşref kamplarına yönelik saldırılardan sonra bu defa 12 Ağustos'ta Haşdi Şabi tarafından kullanılan ve büyük bir cephaneliğin bulunduğu Bağdat'ın El-Dora bölgesinde yer alan Sakr Askeri Kampı'na saldırı düzenlendi.

Irak Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre saldırı nedeniyle cephanelikte meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı. Ölen ve yaralananların Haşdi Şabi mensubu olup olmadığına ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.