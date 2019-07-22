GRAFİKLİ - İran nükleer anlaşmasının önemli aktörlerinden Yukiya Amano öldü

Amano, 1994’te Cenevre’de bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Konferansı’nda Japonya misyonunda danışman olarak ilk yurt dışı görevine başladı ve 1999’da Japon Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrolü ve Bilimsel İşler Genel Müdür Yardımcılığına yükseldi.

UAEA başkanlığını 2009’da üstlenen Amano, 3 dönemdir yürüttüğü görevi süresince özellikle İran’ın nükleer faaliyetleri başta olmak üzere, Kuzey Kore’nin nükleer programı ve Japonya’da 2011’de yaşanan Fukuşima nükleer felaketi gibi önemli sınamalarla karşı karşıya kaldı.

Büyükelçi unvanını 2002’de elde eden Amano, 2004’de Japon Dışişleri Bakanlığının silahsızlanma ve silahların yaygınlaştırılmasını önleme ve bilimsel işler biriminde genel müdürlük görevini üstlendi.

Nükleer enerji ve silahsızlanma alanlarında uzmanlaşan Amano, BM bünyesinde silahsızlanma ve silahların yaygınlaştırılmasının önlenmesiyle ilgili çeşitli çalışma birimlerinde ülkesi adına görev aldı.

- İran nükleer anlaşması

Başkanlık görevini üstlenir üstlenmez bir Avusturya gazetesine yaptığı açıklamada, "Nükleer silahların yayılmasına karşı kararlıyım çünkü Hiroşima ve Nagazaki'yi yaşamış bir ülkedenim." diyen Amano, özellikle uzun yıllar süren İran nükleer anlaşmasının hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynadı.

İran yönetimi ile P5+1 ülkeleri olarak adlandırılan BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'nın yanı sıra Avrupa Birliği arasında yaklaşık üç yıl süren müzakerelerden sonra Temmuz 2015'te "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmaya varılması, Amano döneminin en önemli gelişmesi olarak tarihe geçti.

Amano, 2016’da İranlı yetkililerle imzaladığı anlaşma çerçevesinde ajans, düzenli olarak İran’ın nükleer faaliyetlerini gözlem ve doğrulama çalışmalarına başladı.

İran nükleer anlaşması, Amano dönemi için önemli bir başarı olarak kabul edilirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin KOEP’ten tek taraflı çekilme kararı ve İran’a yönelik yaptırımları tekrar yürürlüğe sokacağını açıklamasının ardından hem ajansı hem de dünya kamuoyunu en çok meşgul eden sorunlardan birine dönüştü.