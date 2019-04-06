GRAFİKLİ - İran'da sel felaketinin bilançosu ağır

AHMET DURSUN - İran'da günlerce süren ve halen bazı bölgelerde devam eden şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 70 kişi hayatını kaybederken rekor düzeye ulaşan su miktarının tarım ve altyapıya verdiği zarar 500 milyon doları aştı.

İranlı yetkililer tarafından "benzeri görülmemiş çapta" şeklinde nitelendirilen sel felaketinde yükselen su rekor düzeye ulaştı. Bin 900 ilçe, kasaba ve köy su ve çamur altında kaldı, yaklaşık 100 bin kişi devlet tarafından sağlanan barınaklara yerleştirildi.

İran Acil Durum Merkezi, mart ayının son günlerinde başlayan şiddetli yağışın sele dönüşmesiyle şu ana kadar 70 kişinin hayatını kaybettiğini 791 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkede insani krize dönüşen felakette en büyük kayıp Fars eyaletinde yaşandı. Sel nedeniyle eyaletin yönetim merkezi Şiraz'da 23, Loristan'da 14, Gülistan'da 8, Mazenderan'da 5, Hemedan'da 5, Kuzey Horasan'da 3, Kohgiluye-Buyer Ahmed'de 3, Rezevi Horasan, Simnan, Huzistan, Kirmanşah, İlam, Kum, İsfahan, Kazvin ve Zincan eyaletlerinde de birer kişi olmak üzere toplam 70 kişi yaşamını yitirdi.