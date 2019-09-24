GRAFİKLİ - İsrail siyasetinde Filistinlileri temsil eden partiler gücünü artıyor

"Birinci İntifada" sırasındaki tavrı nedeniyle İşçi Partisi'nden ayrılan eski milletvekili Abdullahvahab Daravşe tarafından 1988'de kurulan Arap Demokratik Partisi, İsrail Meclisine giren ilk Arap partisi oldu.

Daha sonraki yıllarda ise Filistinlileri temsil eden partiler tek başlarına seçimlere katılmaya başladı.

İsrail'in 14 Mayıs 1948'de, tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesinin ardından başlayan ve "1948 Arap-İsrail Savaşı" olarak adlandırılan muharebe sonrasında, bölgede yaşayan 700 binden fazla Filistinli evlerini terk etmek zorunda kalırken, çok sayıda Filistinli ise burada kaldı.

KUDÜS (AA) – MUSTAFA DEVECİ – İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden 4 partinin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku, İsrail'de 17 Eylül'de yapılan seçimlerde 13 milletvekili çıkararak meclisin en büyük üçüncü partisi oldu.

Bu iki parti ilerleyen yıllardaki seçimlerde de gösterdikleri başarıyla İsrail Meclisinde Filistinlileri temsil etmeye devam etti.

Ülkede 1999'da yapılan seçimlerde ise Birleşik Arap Listesi'nin yanı sıra 1996'da kurulan Balad (Tecemmu) Partisi de meclise girmeyi başardı.

İsrail'de 1988'de yapılan seçimlerde yüzde 1'lik barajı kıl payı aşan parti, meclise sadece 1 milletvekili gönderdi.

Hem bu karar hem de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Arapları hedef alan açıklamaları Filistinlileri yeniden sandığa yöneltti.

Bunu gören bu 4 parti, 17 Eylül'deki seçimlere 2015'te olduğu gibi yine tek listeyle katılma kararı aldı.

İsrail'deki kamuoyu yoklamalarına göre, bu ayrılığa tepki gösteren İsrail vatandaşı Filistinlilerin yarısı 9 Nisan'daki seçimde sandığa gitmedi.

Filistinlileri temsil eden partilerin nisan ayındaki seçimlere iki ayrı blok halinde katılması nedeniyle Hadaş, Arap Değişim Hareketi, Birleşik Arap Listesi ve Balad'ın oylarında ciddi düşüş yaşandı.

Bu yıl 9 Nisan'da yapılan erken seçimlere bu 4 parti iki ayrı blok halinde katılırken oylarında büyük düşüş yaşanarak toplamda milletvekili sayıları 10'a geriledi.

Cephe (Hadaş), Arap Değişim Hareketi (Ta'al), Birleşik Arap Listesi (İslami Hareket) ve Balad (Tecemmu) Partisi, 2015'teki seçimlere Ortak Arap Listesi Bloku adı altında girdi ve 13 milletvekili çıkararak meclisteki en büyük üçüncü grup olmayı başardı.

İsrail'de geçen hafta yapılan erken seçimlerde Ortak Arap Listesi Bloku yeniden oylarını artırarak meclise 13 milletvekili gönderdi ve tekrar üçüncü büyük parti oldu.

- Başbakan olarak Gantz'ı önerdiler

Resmi olmayan sonuçlara göre, 17 Eylül'deki seçimlerde Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blokun milletvekili sayısı 55 olurken, eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın önderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı ve ona destek olan sol partilerin milletvekili sayısının ise 44'te kalması, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hem sağ hem de sol blokun koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamaması nedeniyle Filistinlileri temsil eden partilerin tavrı merak konusuydu.

Pazar günü İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile görüşen Hadaş, Arap Değişim Hareketi, Birleşik Arap Listesi, Netanyahu'yu devirmek için başbakan olarak Benny Gantz'ı önerdi.

İttifakta yer alan ve 3 milletvekili bulunan Balad ise Gantz'ın Netanyahu'dan farklı olmadığını dile getirerek Mavi-Beyaz liderine destek vermeyeceğini açıkladı.