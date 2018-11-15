GRAFİKLİ - İsrail'in Hayfa'dan Dubai'ye uzanan demir yolu projesi

KUDÜS (AA) - ABDURRAUF ARNAVUT - İsrail, Hayfa'dan Dubai'ye uzanacak bir demir yolu projesiyle Ürdün üzerinden ülkesini Körfez'e bağlamayı planlıyor.

İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, geçen hafta Umman'ın başkenti Muskat'ta düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansında, ülkesinin "Barış Demir Yolu" adını verdiği projesini tanıttı.

Donald Trump liderliğindeki ABD yönetiminin projeye destek verdiğini söyleyen Katz, söz konusu projenin "İsrail'in Avrupa ile Körfez ülkeleri arasında karadan kurulacak bir köprü ve Ürdün'ün bölgesel bir ürün nakliye merkezi olması" şeklindeki iki temel düşünceye dayandığını belirtti.

Projenin hayata geçirilmesi halinde bölgede daha ucuz ve hızlı bir ek ticari yol oluşacağını savunan Katz; bunun Ürdün, Filistin ve İsrail'in yanı sıra Körfez ülkelerine ve uzun vadede Irak ekonomisine katkı sağlayacağını ileri sürdü.

Her fırsatta bağımsız bir Filistin devletine karşı olduğunu söyleyen Katz, tanıtım sırasında yaptığı konuşmada ise bu projenin Filistinlilere getireceği "faydalardan" bahsetmeyi ihmal etmedi.