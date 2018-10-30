ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda üst düzey yabancı konuğun katılımıyla dün ilk fazı hizmete açılan İstanbul Havalimanı, 3 saatlik uçuşla 41 ülkeye, 5 saatlik uçuşla 66 ülkeye ulaşım imkanı sağlayacak. Burası, 250'si dış hatlar olmak üzere 300'den fazla uçuş noktasıyla dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olacak.

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı'nın, yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli ilk fazı, Cumhuriyetin 95. yıl dönümü olan dün hizmete girdi.

Eski maden ocağı çukurlarıyla dolu bölgede yürütülen rehabilitasyon çalışmalarının ardından yapılan İstanbul Havalimanı, toplam 76,5 milyon metrekarelik alanda faaliyet gösterecek. İlk etabı yıllık 90 milyon yolcuya hizmet edecek olan havalimanı, tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak.

- Dünyanın köprüsü olacak

İstanbul Havalimanı, sağlayacağı imkanlarla dünyaya adeta köprü olacak.

Yeni havalimanı, 250'si dış hatlar olmak üzere 300'den fazla uçuş noktasıyla dünyanın en büyük havacılık merkezlerinden biri haline gelecek. Dünya nüfusunun üçte biri, havalimanını kullanarak dünyanın her yerine ulaşabilecek.