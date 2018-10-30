HABER

GRAFİKLİ - İstanbul Havalimanı "dünyayı" uçuracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 12:27 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı, 3 saatlik uçuşla 41 ülkeye, 5 saatlik uçuşla 66 ülkeye ulaşım imkanı sağlayacak ve 250'si dış hatlar olmak üzere 300'den fazla uçuş noktasıyla dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olacak - Dünya nüfusunun üçte biri İstanbul'a direkt bağlanacak ve İstanbul Havalimanı'nı kullanarak dünyanın her yerine ulaşabilecek - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "İstanbul Havalimanı ilk etapta saatlik ortalama 80 uçak iniş-kalkış kapasitesine sahip olacak, tüm etaplar tamamlandığında saatlik 250 uçak kapasitesine ulaşacak"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda üst düzey yabancı konuğun katılımıyla dün ilk fazı hizmete açılan İstanbul Havalimanı, 3 saatlik uçuşla 41 ülkeye, 5 saatlik uçuşla 66 ülkeye ulaşım imkanı sağlayacak. Burası, 250'si dış hatlar olmak üzere 300'den fazla uçuş noktasıyla dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olacak.

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı'nın, yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli ilk fazı, Cumhuriyetin 95. yıl dönümü olan dün hizmete girdi.

Eski maden ocağı çukurlarıyla dolu bölgede yürütülen rehabilitasyon çalışmalarının ardından yapılan İstanbul Havalimanı, toplam 76,5 milyon metrekarelik alanda faaliyet gösterecek. İlk etabı yıllık 90 milyon yolcuya hizmet edecek olan havalimanı, tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak.

- Dünyanın köprüsü olacak

İstanbul Havalimanı, sağlayacağı imkanlarla dünyaya adeta köprü olacak.

Yeni havalimanı, 250'si dış hatlar olmak üzere 300'den fazla uçuş noktasıyla dünyanın en büyük havacılık merkezlerinden biri haline gelecek. Dünya nüfusunun üçte biri, havalimanını kullanarak dünyanın her yerine ulaşabilecek.

İstanbul Havalimanı'nın hizmete giren terminalinde, 100 bin metrekarelik ticari alan, 40 bin araçlık otopark, çocuk oyun alanları, sergi salonları, konferans odaları, 451 odalı otel, ibadethaneler, sağlık merkezi gibi sosyal alanlar bulunuyor. Ayrıca, dünyanın en büyük CİP salonlarından biri de bu havalimanında inşa edildi.

Toplam 10 milyar 247 milyon avro yatırım maliyetiyle Cumhuriyet tarihinin bir defada yapılan en büyük altyapı yatırım projesi olma özelliğini taşıyan havalimanı, yap-işlet-devret yöntemiyle gerçekleştirildi. Görevli şirket, 25 yıllık işletme süresi karşılığında devlete 22 milyar 152 milyon avro kira ödeyecek.

Kıtaların birleştiği, doğu ile batının, güney ile kuzeyin kesiştiği İstanbul'da inşa edilen havalimanı, sadece Türkiye için değil, dünya sivil havacılık tarihinin yeniden yazılacağı bir proje olacak.

İstanbul'dan 3 saatlik uçuşla 41 ülkeye, 5 saatlik uçuşla 66 ülkeye ulaşılabiliyor. Bu sebeple İstanbul Havalimanı, dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri haline gelecek.

- "Dünyanın en büyük ve en konforlu havalimanı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine, dünyanın en büyük ve en konforlu havalimanını İstanbul'da inşa ettiklerini söyledi.

Havalimanının inşasında desteğini ve iradesini ortaya koymasından dolayı, projenin öncüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Turhan, havalimanının hem ülkeye hem de bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Turhan, Türkiye'ye sefer düzenleyemeyen havayolu şirketlerinin de havalimanına tahditsiz uçuş yapabileceğini belirterek, hedefin birkaç yıl içinde en yoğun havalimanları sıralamasında ikincilik, tüm etaplar tamamlandığında da liderlik koltuğuna oturmak olduğunu bildirdi.

İstanbul Havalimanı'nın, dünyanın en güvenli havalimanı olarak dizayn edildiğini vurgulayan Turhan, havalimanı çevresinin en son teknoloji ürünü sabit ve hareketli kamera sistemleri ve radarlı çevre güvenlik sistemleriyle güvenliğinin sağlandığını dile getirdi.

Turhan, ilk etapta saatlik ortalama 80 uçak iniş-kalkış kapasitesine sahip olacak havalimanının, tüm etaplar tamamlandığında saatlik 250 uçak kapasitesine ulaşacağını ifade etti.

Turhan, terminal binası içinde gelişmiş teknolojili x-ray cihazları, vücut tarayıcıları, patlayıcı tespit cihazları, bomba iz dedektörleri gibi pek çok sistemin kullanıldığına dikkati çekerek, dünyanın en büyük gövdeli uçak tiplerinin de yeni terminale rahatlıkla yanaşabileceğini kaydetti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
1700 yıllık Ayasofya'ya cam kapı tepki çekti1700 yıllık Ayasofya'ya cam kapı tepki çekti
Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine sert tepki: Namussuz bir çarpıtma!Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine sert tepki: Namussuz bir çarpıtma!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cahit Turhan istanbul havalimanı

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

İlginizi Çekebilir

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da 1700 yıllık camiye cam kapı taktılar!

Bursa'da 1700 yıllık camiye cam kapı taktılar!

Balık tutarken bir anda fenalaştı!

Balık tutarken bir anda fenalaştı!

İstanbul'un tarihi mezarlığı definecilerin hedefinde

İstanbul'un tarihi mezarlığı definecilerin hedefinde

Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine sert tepki: Namussuz bir çarpıtma!

Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine sert tepki: Namussuz bir çarpıtma!

Fatih Portakal isyan etti: Yaradan onu bildiği gibi yapsın

Fatih Portakal isyan etti: Yaradan onu bildiği gibi yapsın

Osmaniye'de çift başlı doğan buzağı 10 dakika hayatta kaldı

Osmaniye'de çift başlı doğan buzağı 10 dakika hayatta kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.