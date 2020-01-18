GRAFİKLİ-İstanbul'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine ağır darbe

İSTANBUL (AA) - HALİL DEMİR - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçen yıl göçmen kaçakçılığı ve sahtecilik ile organ, doku ve insan ticareti alanlarında gerçekleştirilen 70 operasyonda gözaltına alınan 282 şüpheliden 124'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Kasım 2017'de kurulan ve kısa sürede büyük operasyonlara imza atan şube müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve sahtecilik, organ ve doku ticareti ile insan ticareti başta olmak üzere suçun engellenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

AA muhabirinin Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünün istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl 50'si göçmen kaçakçılığı ve sahtecilik, 17'si organ ve doku ticareti, 3'ü de insan ticaretine yönelik 70 operasyon gerçekleştirildi.

Baskınlarda, 198'i göçmen kaçakçılığı ve sahtecilikten, 70'i organ ve doku ticaretinden, 14'ü de insan ticaretinden olmak üzere 21 farklı ülkeden 282 kişi gözaltına alındı.