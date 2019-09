GRAFİKLİ - İstanbul'da haftalık kültür sanat etkinlikleri

Son albümü "The Unseen In Between"i yılın hemen başında yayımlayan Steve Gunn ise bu akşam Salon İKSV'de sahne alacak.

Kendine has tarzı ve yorumuyla müzikseverler tarafından beğenilen İtalyan besteci ve piyanist Roberto Cacciapaglia, "Neue! Step" festivali kapsamında yarın Zorlu PSM'de konser verecek.

"Bunker", "Do Not Claim Them Anymore" ve "I'll Stay Here" şarkılarıyla dünya çapında büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan Balthazar grubu, "Garanti BBVA Konserleri" kapsamında 27 Eylül'de Zorlu PSM'de sahneye çıkacak.

İsviçreli elektro pop ikilisi Elvett de 27 Eylül'de, bu yıl 10. yaşını kutlayan Salon İKSV'de sahne alacak.

Dünyanın en önemli üç orkestrasından biri sayılan "Berlin Filarmoni Orkestrası" kendi viyolonsel grubundan oluşan ve orkestradan bağımsız bir ünü olan köklü oda müziği topluluğu Berlin Filarmoni'nin 12 çellistiyle, 29 Eylül'de "Neue! Step" festivalinde Zorlu PSM'de izlenebilecek.

Türk müziğinin ünlü isimlerinden biri olan Selami Şahin, Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında 26 Eylül'de Zorlu PSM'de, söz yazarı, besteci ve yorumcu Hüsnü Arkan 27 Eylül'de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde, Bülent Ortaçgil ise 28 Eylül'de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde konser verecek.