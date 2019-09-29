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GRAFİKLİ - İstanbul'da haftalık kültür sanat etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 13:03 | Son Güncelleme

İstanbul, kültür sanat alanında çok sayıda yerli ve yabancı sanatçının sanatsal etkinliklerine ev sahipliği yapıyor

İSTANBUL (AA) - SAADET FİRDEVS APARI - Her geçen gün kültür sanat alanında oldukça önemli etkinliklere ev sahipliği yapan İstanbul, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.

İKSV tarafından düzenlenen "16. İstanbul Bienali", 10 Kasım'a kadar sanatseverleri ağırlayacak. Bienal eserleri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin Tophane'deki yeni binasının yanı sıra Pera Müzesi ve Büyükada'da görülebilecek. Türkiye'den 8 sanatçının katıldığı bienalde, 25 ülkeden 56 sanatçının 220'den fazla eseri sergileniyor. Farklı alanlarda çalışan sanatçıların bienal için özel olarak ürettiği 36 yeni eser de İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor.

Dünyanın en önemli üç orkestrasından biri sayılan Berlin Filarmoni Orkestrası'nın kendi viyolonsel grubundan oluşan ve orkestradan bağımsız bir ünü olan köklü oda müziği topluluğu Berlin Filarmoni'nin 12 Çellisti "Neue! Step" festivali kapsamında bu akşam Zorlu PSM'de sahne alacak.

Yeni Türkü topluluğu 40. yaşını özel konukların da katılımıyla Vadi Açıkhava'da kutlayacak. Konserde gruba, Anıl Piyancı, Athena, Cahit Berkay, Can Gox, Cem Adrian, Ceylan Ertem, Eda Baba, Fırat Tanış, Hayko Cepkin, Kalben, Kenan Doğulu, Manuş Baba, Sena Şener ve Şevval Sam'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimlerin eşlik etmesi bekleniyor.

- Elizabeth Kenny 5 Ekim'de konser verecek

Farklı müziğiyle dikkati çeken Londralı genç sanatçı ve prodüktör Laura Misch, Türkiye'de ilk kez 3 Ekim'de Salon İKSV'de müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Caz piyanisti Kerem Görsev, kontrbasta Kağan Yıldız ve davulda Ferit Odman'dan oluşan triosuyla 3 ve 4 Ekim'de Zorlu PSM'de sahne alacak.

MFÖ grubunun vokalisti, gitarist, söz yazarı ve oyuncu Mazhar Alanson, Atlantis Yapım organizasyonuyla 5 Ekim'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

Oxford Üniversitesi Müzik Fakültesi Performans Bölümü Direktörü, Royal Academy of Music'te lavta profesörü Elizabeth Kenny, 5 Ekim'de Şerefiye Sarnıcı'nda konser verecek. Dünyanın önde gelen lavta ve teorbo sanatçılarından olan Kenny, "Eskiden ve Günümüzden Müzikler" başlıklı solo resitalinde müzikseverleri, geç rönesanstan günümüze uzanan bir müzik yolculuğuna çıkarmayı hedefliyor.

Haluk Levent, 6 Ekim'de Vadi Açıkhava'da sevenleriyle buluşacak.

- Oyun

20. yüzyılın önemli sanatçılarından "Frida"yı sahneye taşıyan aynı adlı oyun, Melike Aslı Kılan'ın performansıyla yarın Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde izlenebilecek.

Fadik Sevin Atasoy'un Edinburg Fringe Festivali'nde beğeni toplayan tek kişilik oyunu "Muse-Bir Esin Perisi Davası" ilk kez İstanbullu seyirciyle buluşacak. Atasoy'un yazıp oynadığı, Erdal Beşikçioğlu'nun yönetmenliğini yaptığı oyun, 1 Ekim'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşacak.

Victor Hugo'nun ünlü eseri "Notre Dame'in Kamburu Müzikali" Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde, Sunay Akın'ın tek kişilik gösterisi "Sunay Akın ile Görçek" Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, Stephen King’in ölümsüz eseri "Esaretin Bedeli"nin tiyatro uyarlaması ise Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından Zorlu PSM'de 2 Ekim'de sahnelenecek.

Ivan Gonçarov'un ünlü klasiği "Oblomov", Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahneye konulacak.

Kafka'nın 1915'te yayımlanan ve bugün hala güncelliğini koruyan "Dönüşüm" adlı öyküsü Altkat Sanat yorumuyla 4 Ekim'de sahnelenecek.

"Alaaddin'in Müzikali", Profilo Kültür Merkezi Büyük Salon'da, Binnur Şerbetçioğlu'nun yönettiği "Varyemez" oyunu iseBarış Manço Kültür Merkezi'nde 5 Ekim'de tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

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