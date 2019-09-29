GRAFİKLİ - İstanbul'da haftalık kültür sanat etkinlikleri

İSTANBUL (AA) - SAADET FİRDEVS APARI - Her geçen gün kültür sanat alanında oldukça önemli etkinliklere ev sahipliği yapan İstanbul, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.

İKSV tarafından düzenlenen "16. İstanbul Bienali", 10 Kasım'a kadar sanatseverleri ağırlayacak. Bienal eserleri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin Tophane'deki yeni binasının yanı sıra Pera Müzesi ve Büyükada'da görülebilecek. Türkiye'den 8 sanatçının katıldığı bienalde, 25 ülkeden 56 sanatçının 220'den fazla eseri sergileniyor. Farklı alanlarda çalışan sanatçıların bienal için özel olarak ürettiği 36 yeni eser de İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor.

Dünyanın en önemli üç orkestrasından biri sayılan Berlin Filarmoni Orkestrası'nın kendi viyolonsel grubundan oluşan ve orkestradan bağımsız bir ünü olan köklü oda müziği topluluğu Berlin Filarmoni'nin 12 Çellisti "Neue! Step" festivali kapsamında bu akşam Zorlu PSM'de sahne alacak.