GRAFİKLİ - İsviçre'de yarın genel seçim yapılacak

Seçimler öncesinde İsviçre'nin en büyük kentleri Zürih, Bern, Basel, Lozan ve Cenevre başta olmak üzere ülke genelinde iklim değişikliği karşıtları ülke tarihinin en büyük gösterilerine imza attı.

İsviçre'deki partilerin seçim kampanyasında "iklim değişikliği" ve "zorunlu sağlık sigortası" en önemli iki propaganda konusu olarak ön plana çıktı.

Yaklaşık 5,4 milyon seçmenin oy verme hakkına sahip olduğu ülkede, mektupla oy verme işlemi 25 Eylül'de başladı.

İsviçre'de seçmenlerin yüzde 90'a yakını tercihlerini, sandık başına gitmeden elektronik oylamayla ya da mektupla yapıyor. Seçimlere katılımın 40 yıl sonra yüzde 50'yi geçmesi beklenen ülkede, halkın yüzde 10'a yakını ise kurulan sandıklarda oy veriyor.

Her 4 yılda bir gerçekleştirilen seçimlerde İsviçre vatandaşları, 200 kişilik Federal Meclis (Halk Meclisi) ile 46 kişilik Kantonlar Meclisi üyelerini belirmek için oy kullanacak.

Federal otoritelerin merkezi Bern ile birlikte 26 kantondan oluşan federal bir cumhuriyet olan İsviçre'de seçim heyacanı yaşanıyor.

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - İsviçre'de yaklaşık 5,4 milyon seçmen, 246 milletvekili ve senatörü belirlemek için yarın sandık başına gidiyor.

İsviçre'deki zorunlu sağlık sigortası primlerinin çok yüksek olması halkın tepkisini çekmesine rağmen, yıllardır iyileştirme yapılmadı. Avrupa Birliği ile ilişkiler ise partilerin seçim çalışmalarında diğer öne çıkan başlık olarak dikkati çekti.

Partiler, her iki konuda da seçim kampanyası boyunca çeşitli vaatlerde bulundu.

- Yeşiller yükselişte

İsviçre siyasetine on yıllardır istikrarlı bir şekilde İsviçre Halk Partisi (SVP), Sosyal Demokrat Partisi (SP), Radikal Parti ve Hristiyan Demokrat Parti (CVP) yön veriyor.

Ancak geniş katılımlı iklim değişikliği gösterileri en çok İsviçre Yeşiller Partisi ve Yeşil Liberal Partinin işine yaradı.

İsviçre Yayın Kurumunun (SBC) yaptırdığı son anketlere göre, göçmen karşıtlığıyla bilinen ve minarelerin yasaklanmasında rolü olan SVP'nin, 2015 seçimlerine göre yüzde 2,1 oy kaybına rağmen yarın yapılacak seçimlerde yüzde 27,3 ile birinci sırada çıkması bekleniyor.

Anketler, İsviçre Yeşiller Partisinin yüzde 3,6 artışla yüzde 10,7, CVP'yi yüzde 1 düşüşle yüzde 10,6 ve Liberal Yeşiller Partisinin de yüzde 2,7 artışla yüzde 7,3 civarında oy alacağını gösteriyor.