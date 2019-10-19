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GRAFİKLİ - İsviçre'de yarın genel seçim yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 11:26 | Son Güncelleme

Ülkede pazar günü yapılacak seçimde yaklaşık 5 milyon 440 bin seçmen, 200 kişilik Federal Meclis ve 46 kişilik Kantonlar Meclisi'ni belirlemek üzere sandık başına gidecek - Kamuoyu araştırmaları, İsviçre Halk Partisinin oy kaybına rağmen seçimlerde birinci parti olarak çıkacağını gösteriyor - Yeşiller ile Liberal Yeşiller'in toplam yüzde 6,3 artışla oyların yaklaşık yüzde 18'ine ulaşması bekleniyor - Parti propagandalarında iklim değişikliği protestoları ön plana çıktı - 130 bin Türkün yaşadığı ülkede, Türk asıllı milletvekili adayları da yarışacak

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - İsviçre'de yaklaşık 5,4 milyon seçmen, 246 milletvekili ve senatörü belirlemek için yarın sandık başına gidiyor.

Federal otoritelerin merkezi Bern ile birlikte 26 kantondan oluşan federal bir cumhuriyet olan İsviçre'de seçim heyacanı yaşanıyor.

Her 4 yılda bir gerçekleştirilen seçimlerde İsviçre vatandaşları, 200 kişilik Federal Meclis (Halk Meclisi) ile 46 kişilik Kantonlar Meclisi üyelerini belirmek için oy kullanacak.

İsviçre'de seçmenlerin yüzde 90'a yakını tercihlerini, sandık başına gitmeden elektronik oylamayla ya da mektupla yapıyor. Seçimlere katılımın 40 yıl sonra yüzde 50'yi geçmesi beklenen ülkede, halkın yüzde 10'a yakını ise kurulan sandıklarda oy veriyor.

Yaklaşık 5,4 milyon seçmenin oy verme hakkına sahip olduğu ülkede, mektupla oy verme işlemi 25 Eylül'de başladı.

- İklim değişikliği damga vuracak

İsviçre'deki partilerin seçim kampanyasında "iklim değişikliği" ve "zorunlu sağlık sigortası" en önemli iki propaganda konusu olarak ön plana çıktı.

Seçimler öncesinde İsviçre'nin en büyük kentleri Zürih, Bern, Basel, Lozan ve Cenevre başta olmak üzere ülke genelinde iklim değişikliği karşıtları ülke tarihinin en büyük gösterilerine imza attı.

İsviçre'deki zorunlu sağlık sigortası primlerinin çok yüksek olması halkın tepkisini çekmesine rağmen, yıllardır iyileştirme yapılmadı. Avrupa Birliği ile ilişkiler ise partilerin seçim çalışmalarında diğer öne çıkan başlık olarak dikkati çekti.

Partiler, her iki konuda da seçim kampanyası boyunca çeşitli vaatlerde bulundu.

- Yeşiller yükselişte

İsviçre siyasetine on yıllardır istikrarlı bir şekilde İsviçre Halk Partisi (SVP), Sosyal Demokrat Partisi (SP), Radikal Parti ve Hristiyan Demokrat Parti (CVP) yön veriyor.

Ancak geniş katılımlı iklim değişikliği gösterileri en çok İsviçre Yeşiller Partisi ve Yeşil Liberal Partinin işine yaradı.

İsviçre Yayın Kurumunun (SBC) yaptırdığı son anketlere göre, göçmen karşıtlığıyla bilinen ve minarelerin yasaklanmasında rolü olan SVP'nin, 2015 seçimlerine göre yüzde 2,1 oy kaybına rağmen yarın yapılacak seçimlerde yüzde 27,3 ile birinci sırada çıkması bekleniyor.

Anketler, İsviçre Yeşiller Partisinin yüzde 3,6 artışla yüzde 10,7, CVP'yi yüzde 1 düşüşle yüzde 10,6 ve Liberal Yeşiller Partisinin de yüzde 2,7 artışla yüzde 7,3 civarında oy alacağını gösteriyor.

Böylelikle, Yeşiller ile Liberal Yeşiller partilerinin toplamda yüzde 6,3 oy artışıyla yaklaşık yüzde 18 oy oranına ulaşması bekleniyor.

- Türk kökenli adaylar da yarışacak

Seçimlerde pek çok Türk kökenli aday yarışacak. Türk kökenliler adaylık konusunda ise en fazla Sosyal Demokrat Parti (SP) ve İsviçre Yeşiller Partisini tercih etti.

Her iki parti de Türkiye aleyhtarı tutumlarıyla ön plana çıkıyor.

Bununla beraber, FDP'den Yusuf Barman kanton St. Gallen'den, Sara Pınar da kanton Waadt'tan milletvekili adayı oldu.

Propoganda döneminde her iki adaya da Türk seçmenlerin yoğun destek verdiği görüldü. İsviçre'de yaklaşık 130 bin Türk yaşıyor.

- Seçim sistemi karmaşık

Nüfusu 8,4 milyon olan İsviçre, karmaşık siyasi yapısı ve seçim sistemi nedeniyle 50 yıldan uzun süredir koalisyon hükümetleri tarafından yönetiliyor. Federal hükümet parlamento tarafından seçilen 7 bakandan oluşuyor.

İsviçre Konfederasyon Başkanları ise parlamento tarafından 7 kişilik kabine içinden seçiliyor ve bir yıl görev yapıyor.

Resmi adı İsviçre Konfederasyonu olan İsviçre'nin temelini oluşturan konfederasyon 13. yüzyılın sonunda kuruldu ve 1499'dan beri bağımsızlığını korudu.

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Anahtar Kelimeler:
genel seçimler isviçre

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