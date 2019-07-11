GRAFİKLİ - Jandarma ve polis eli kanlı PKK'ya nefes aldırmadı

SERTAÇ BULUR / YUSUF SOYKAN BAL - Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü PKK'ya yönelik 2,5 yıl içinde düzenlenen 230 bin 823 iç güvenlik operasyonunda 3 bin 790 terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarma ve emniyet birimlerinin, bölücü terör örgütüne yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, başta Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ve komandoları olmak üzere Polis Özel Harekat (PÖH) timleri ile jandarma ve emniyet istihbarat birimlerinin koordineli çalışması sonucu Türkiye'de huzur ve kardeşliği bozmaya çalışan bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 2017'de 60 bin 733, 2018'de 104 bin 534, yılbaşından itibaren de 65 bin 556 olmak üzere 230 bin 823 operasyon düzenledi.

Operasyonların yanı sıra kırsal alandaki arazi taramalarıyla teröristlerin sığınaklarını belirleyen JÖH birlikleri, 2017'de bin 807, 2018'de bin 292 ve bu yıl 835 sığınak ve barınağı imha etti.

Başarılı operasyonlarla örgüte nefes aldırmayan JÖH ve PÖH'ler, 2017'de bin 124'ü ölü, 388'i sağ, 24'ü yaralı ve 417'si teslim olmak üzere bin 953, geçen yıl da 681'i ölü, 294'ü sağ, 22'si yaralı ve 383'ü teslim olmak üzere bin 380 teröristi etkisiz hale getirdi.