GRAFİKLİ - Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito "kasımpatı tahtına" resmen oturuyor

Naruhito’nun tahta çıkışı için yarın 150'den fazla devlet lideri ve uluslararası kuruluş temsilcisi başkent Tokyo’daki taç giyme törenine katılacak. Naruhito, babasının sağlığını gerekçe göstererek 30 Nisan'da ayrıldığı 30 yıllık imparatorluk makamını, 1 Mayıs itibarı ile teslim almıştı.

Beş ay önce sade bir törenle tahta oturan ve yeni dönemi başlatan İmparator, şimdi "Sokuirei" ismi verilen resmi tahta çıkış ve taç giyme törenlerinde boy gösterecek.

Akihito'nun tutumu, Japon toplumu ve diasporasında meydana getirdiği etki gözle görülse de bu etki muhafazakar politikacılarca tereddütle karşılanıyor.

Kendi dönemi Heisei’nin siyasi ve toplumsal uyum gösterdiği devlet-millet kaynaşmasında Akihito, iç ve dış gezilerinde "Savaş pişmanlığı" duygularını beyan etti.

Otuz yıllık görevinde Hiroşima, Nagazaki, Okinawa, Saipan, Palau ve Filipinler’i ziyaret ederek halklar arasında ilişkilerin taze tutulmasına önem verdi.

Japonya’nın 125. İmparatoru Akihito da 1989’da oturduğu tahttan bu yıl sağlığını gerekçe göstererek ayrılmıştı ve Heisei (Barışa Erişim) ismi verilen dönem sona ermişti.

İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyaya gelen Naruhito, militer Japonya’nın dünya ile entegre olduğu bir normalleşme sürecinde yetişti.

Naruhito, "Geçmişten birçok şey öğrenmek isteyerek, kaybolan gelenekleri sebatla geleceğe taşırım. Aynı zamanda da hanedanlığın gelecekte alacağı ideal rolün de peşinden giderim." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İki yıl önce yaş gününde verdiği konferansta Naruhito bu makamın modernizme uyum sağlayabileceği sinyallerini vererek, "Her çağda yeni rüzgarların estiğine ve hanedanlıkların da yenilenebileceğine inanırım." demişti.

Japonya’da yaşanan Hagibis Tayfunu nedeniyle törenlerin bir kısmının ertelenmesi ve bir kısmının da aşamalı olarak yapılması planlandı.

Çift, üstü açık bir "Toyota Century" ile 4,6 kilometre yolu kamuya açık şekilde katedecek.

İmparator 15 Kasım’da ise Japon tanrısına ikram "Daijousai" (İlk pirinç ikramı) törenine katılacak.

Sokuirei’nin aksine, Daijousai merasimi Şinto inancının gizli ve kamuya kapalı ritüellerinden kabul ediliyor.

İnanca göre Japon halkı mistik olarak kendilerini Güneş Tanrısı "Amaterasu"nun yarattığına inanıyor.

Taç giyen İmparator da Daijousai töreninde Amaterasu'ya taze hasat pirinç ve sake ikram ediyor. Bu ritüelde, daha sonra Japon halkının mutluluğu için dua ediliyor.

Naruhito, kasım boyunca ülke sathında birçok tapınağı da ziyaret edecek.

- Masrafları kim karşılıyor?

Ülkede imparator değişimi ve taht törenlerinin yaklaşık 150 milyon dolara mal olması akıllara mali külfetin nasıl karşılandığı sorusuna getirdi. Törenler vesilesiyle güvenlik için 35, misafirlerin ağırlanması için ise 47 milyon dolar ayrıldığı biliniyor. Resmi taç giyme ve sonrasında Japonya Başbakanı Abe Şinzo’nun vereceği davet için ise 33 milyon dolar harcanacak. Savunma Bakanlığının vereceği hizmetlere 2,7 milyon dolar, Daijousai merasimine de 30 bin dolar ödenecek.