GRAFİKLİ - Kadına şiddetle mücadelede yeni adımlar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına yönelik şiddetle mücadele için başlatılan "Mercan Seferberliği" kapsamında hazırlanan "2020-2021 Koordinasyon Planı" uyarınca 6284 sayılı Kanunun uygulamasının değerlendirilmesine yönelik yeni bir araştırma yapılacağını belirterek, "Araştırma sonuçları ışığında, Kanun'a ilişkin değişiklik önerileri ve alt düzenlemelere dair ortak çalışma yürüteceğiz." dedi.

Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında yaptığı konuşmada, şiddetin, insan temel hak ve hürriyetlerinin önündeki en büyük engel olduğunu ve hiçbir şekilde bahanesi, mazereti ve gerekçesinin olamayacağını ifade etti.

Dünyada her yıl 1,4 milyon insanın, şiddet sebebiyle hayatını kaybettiğine dikkati çeken Selçuk, en çok kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, göçmenler, evsizler ve mültecilerin şiddete maruz kaldığını dile getirdi.

Kadına yönelik şiddetin ise bugün her coğrafyada insan hakları sorunu olmaya devam ettiğini aktaran Selçuk, Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünyada her üç kadından birinin yaşamın herhangi bir döneminde fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını ve her 10 şiddet mağdurundan yalnızca birinin kolluk birimlerine başvurduğunu kaydetti.