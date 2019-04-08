GRAFİKLİ - Kapadokya turizm sezonuna hızlı girdi

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Kapadokya'da yılın ilk çeyreğindeki turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artarak 440 bin 686 kişiye ulaştı.

Türkiye'nin doğa, tarih ve kültür turizminde önemli bir yer tutan Kapadokya, bu yılın ilk çeyreğinde önceki yıllara kıyasla turistler tarafından daha çok tercih edildi.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, butik otelleri ve sıcak hava balon turuyla ünlü bölgenin, eşsiz güzelliklerini görmeye gelenlerin sayısında son yıllara oranla ciddi artış yaşandı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Ocak-Şubat-Mart döneminde, 2014'te 379 bin 713, 2015'te 364 bin 563, 2016'da 182 bin 162, 2017'de 168 bin 478, 2018'de 384 bin 862 kişinin tercih ettiği Kapadokya, bu yıl ise 440 bin 686 turisti ağırladı. Bu yılın ilk çeyreğinde bölgeyi ziyaret edenlerin sayısı son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bölgede en çok turist ağırlayan merkezlerin başındaki Göreme Açık Hava Müzesi'ni 208 bin 482, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni 94 bin 993, Derinkuyu Yeraltı Şehri'ni 66 bin 203 yerli ve yabancı turist gezdi.