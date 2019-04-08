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GRAFİKLİ - Kapadokya turizm sezonuna hızlı girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 11:16 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da yılın ilk üç aylık dönemindeki turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artarak 440 bin 686 kişiye ulaştı - Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz: - "2019 yılının ilk üç ayında son yılların en yoğun dönemini yaşadık. 2018'in sonunun yoğun geçmesi bu yılda da yoğunluğun devam edeceğini gösteriyordu. Tahminlerimiz doğrultusunda hareketlilik devam ediyor"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Kapadokya'da yılın ilk çeyreğindeki turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artarak 440 bin 686 kişiye ulaştı.

Türkiye'nin doğa, tarih ve kültür turizminde önemli bir yer tutan Kapadokya, bu yılın ilk çeyreğinde önceki yıllara kıyasla turistler tarafından daha çok tercih edildi.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, butik otelleri ve sıcak hava balon turuyla ünlü bölgenin, eşsiz güzelliklerini görmeye gelenlerin sayısında son yıllara oranla ciddi artış yaşandı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Ocak-Şubat-Mart döneminde, 2014'te 379 bin 713, 2015'te 364 bin 563, 2016'da 182 bin 162, 2017'de 168 bin 478, 2018'de 384 bin 862 kişinin tercih ettiği Kapadokya, bu yıl ise 440 bin 686 turisti ağırladı. Bu yılın ilk çeyreğinde bölgeyi ziyaret edenlerin sayısı son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bölgede en çok turist ağırlayan merkezlerin başındaki Göreme Açık Hava Müzesi'ni 208 bin 482, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni 94 bin 993, Derinkuyu Yeraltı Şehri'ni 66 bin 203 yerli ve yabancı turist gezdi.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılının ilk aylarında yaşanan ziyaretçi yoğunluğunun sektör yetkililerince daha önceden tahmin edildiğini, bu kapsamda turistlere daha iyi hizmet sunabilmek için 2018 yılı sonu itibarıyla hazırlıklar yapıldığını belirtti.

Bölgede, bu dönemde genellikle Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin misafir edildiğini aktaran Durmaz, havaların ısınmasıyla turizm sezonunun bölge kapasitesinin sınırlarını zorlayacağına inandığını ifade etti.

Durmaz, şöyle konuştu:

"2019 yılının ilk üç ayında son yılların en yoğun dönemini yaşadık. 2018'in sonunun yoğun geçmesi bu yılda da yoğunluğun devam edeceğini gösteriyordu. Tahminlerimiz doğrultusunda hareketlilik devam ediyor. Uzak Doğu ve Avrupalı turistler daha çok ilgi gösteriyor. Kapadokya'ya bahar aylarında ülkemizin çeşitli yerlerden öğrenci gruplarına yönelik geziler düzenlenir ancak şu an da onlar için konaklama sıkıntısı olacak, zira otellerde doluluk oranı yüksek. Bu nedenle öğrenci gruplarının günübirlik turlarla bölgeye gelmelerini tavsiye ediyoruz. Yer bulmakta sorun yaşanıyor."

Son 6 yılda ilk üç aylık dönemlerdeki ziyaretçi sayısı şöyle:

Dönem2014 2015 2016 2017 2018 2019Ocak92 bin 879 91 bin 95645 bin 96044 bin 532102 bin 540123 bin 244Şubat111 bin 577117 bin 54155 bin 84051 bin 405110 bin 289128 bin 955Mart175 bin 257155 bin 6680 bin 36272 bin 541172 bin 33188 bin 487Toplam379 bin 713364 bin 563182 bin 162168 bin 478384 bin 862 440 bin 686

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