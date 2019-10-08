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GRAFİKLİ - Kapadokya'da balonlar 437 bin kişiyi uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'yı, ocak-eylül döneminde, 437 bin 516 turist sıcak hava balon turlarıyla gökyüzünden izledi - Geçen yıl yaklaşık 70 milyon avro gelir sağlanan balon turlarının ekonomiye katkısı, bu yılın 9 aylık döneminde 78 milyon avroya ulaştı

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'yı, ocak-eylül döneminde 437 bin 516 turist, sıcak hava balon turlarına katılarak gökyüzünden seyretti.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim merkezleri, kayadan oyma manastırları ve ilginç coğrafi şekilleriyle konuklarını hayran bırakan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, sıcak hava balon turlarına olan ilgi her geçen yıl artıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu yıl ocak-eylül döneminde 437 bin 516 turist, sıcak hava balon turuna katılarak bölgeyi gökyüzünden izleme imkanı elde etti.

Göreme beldesi ve çevresindeki çeşitli alanlardan her sabah gün doğumuyla gökyüzüne yükselen sıcak hava balonu turlarına, ocakta 11 bin 210, şubatta 27 bin 135, martta 30 bin 972, nisanda 41 bin 171, mayısta 53 bin 365, haziranda 68 bin 256, temmuzda 62 bin 642, ağustosta 64 bin 998 ve eylülde 77 bin 767 turist katıldı.

- Ekonomiye katkısı yaklaşık 78 milyon avro

Bölgede faaliyet gösteren 27 firma tarafından gerçekleştirilen, balonların bir saat Kapadokya semalarında süzüldüğü turlara katılımın fiyatı, kişi başı 170-200 avro arasında değişiyor.

Ekonomiye yıllık katkısı; 2016'da 33 milyon, 2017'de 43 milyon, 2018'de ise yaklaşık 70 milyon avro olan balon turlarından bu yılın 9 aylık döneminde yaklaşık 78 milyon avro gelir elde edildi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk turizminin 2023 yılı hedefleri çerçevesinde 75 milyon turistin ağırlanmasının hedeflendiğini, turizmde yaşanacak bu yoğunluğun Kapadokya bölgesine yansımasıyla gelecekte sıcak hava balonculuğunun daha çok tercih edilir bir aktivite haline geleceğine inandığını belirtti.

Açıkgöz, Türkiye turizminin en önemli destinasyonlarından birisinin Kapadokya bölgesi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle eşsiz güzelliklere sahip olan Kapadokya'nın en önemli aktivitelerinin başında sıcak hava balon turu geliyor. Sabah erken saatlerden itibaren gökyüzünde süzülerek, bölgenin manzarasını turistlerin yukarıdan izlemesini sağlayan balon turuyla yılın ilk 9 ayında, yaklaşık 450 bin misafirimizi uçurduk. Bu turlarla ekonomiye de ciddi katkı sağlanmıştır. Ülkemiz turizminin reklam yüzü Kapadokya'dır, Kapadokya'nın reklam yüzü de sıcak hava balonlarımızdır. Yerli ve yabancı bütün konuklarımızı Kapadokya'ya davet ediyorum. Mutlaka bölgeye gelerek sıcak hava balon turuna katılsınlar."

Bölgede faaliyet gösteren bir acentenin yetkilisi Halil Atay da turistlere yönelik düzenlenen aktiviteler arasında en çok ilginin balon turlarına olduğunu dile getirdi.

Yabancı turistlerin aylar öncesinden balon turu için rezervasyon yaptırdığını kaydeden Atay, yaz aylarındaki yoğun talep dolayısıyla birçok turistin tura katılma imkanı bulamadığını sözlerine ekledi.

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ak parti Kapadokya Mustafa Açıkgöz Nevşehir Sıcak hava balon turu

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