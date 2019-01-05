GRAFİKLİ - Kapadokya'nın balonları 537 bin turisti uçurdu

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Kapadokya'da, geçen yıl 537 bin 500 kişi sıcak hava balon turuna katılarak bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini kuş bakışı izledi, turların ekonomiye katkısı yaklaşık 70 milyon avro oldu.

Her geçen yıl daha çok ilgi gören ve son yıllarda Kapadokya turizminin lokomotifi haline gelen balon turları, bölgenin doğal güzelliklerini görmek için gelen yerli ve yabancı turistlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Hava koşullarının elverişli olduğu günlerde sabahın erken saatlerinde peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, bölgenin eşsiz manzarasına ayrı bir ahenk katıyor.

Bölgede faaliyet gösteren 25 firmanın düzenlediği turlarla balonlar, sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzüne yükseliyor. Aynı anda 100 balonun uçuşuna izin verilen bölgede, günün ilerleyen saatlerinde talep ve hava şartlarına bağlı olarak 50 balon daha havalanabiliyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Kapadokya'yı ziyaret eden turistlerin katıldığı aktivitelerin başında gelen sıcak hava balon turları turizmin yanı sıra istihdam ve ekonomiye de önemli katkı sağlıyor.