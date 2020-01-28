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  4. GRAFİKLİ - Kapadokya'yı geçen yıl 585 bin turist gökyüzünden izledi

GRAFİKLİ - Kapadokya'yı geçen yıl 585 bin turist gökyüzünden izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 11:49 | Son Güncelleme

Peribacaları, kayadan oyma ev ve ibadethaneleri, eşsiz doğasıyla turistlere büyüleyici manzara sunan Kapadokya'yı gökyüzünden izleme olanağı sağlayan sıcak hava balon turlarına geçen yıl 585 bin 582 turist katıldı - Balon turu düzenleyen firmanın yönetim kurulu başkanı Halis Aydoğan: - "2019'da hava koşullarının uygun olduğu 220 gün uçuş yaptık. Dünyada balonla uçuş yapılan diğer alanlara baktığımızda 220 gün sayısı gayet iyi. Belçika'da ortalama 60, İspanya’da ise 120 gün uçuş yapılabiliyor" - "Kapadokya'yı balon turu yapılan diğer bölgelerden ayıran en büyük özellik ise aynı anda 100 balonun havada olması"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Kapadokya bölgesinde geçen yıl sıcak hava balon turuna katılan turist sayısı, önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 9 artarak 585 bin 582 kişiye ulaştı.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, tarihi, doğal, kültürel zenginlikleri ile tanınan, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da, turistlerin sıcak hava balon turlarına ilgisi her geçen yıl artıyor.

Bölgede düzenlenen sıcak hava balon turlarına geçen yıl 585 bin 582 yerli ve yabancı turist katıldı.

AA muhabirinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerinden derlediği bilgiye göre, yılda ortalama 300 gün uçuş yapılabilen bölgede, 2019 yılında hava koşullarının uygun olduğu 220 gün uçuş gerçekleştirildi.

- 6 turistten biri sıcak hava balon turuna katıldı

Geçen yıl 3 milyon 834 bin 134 ziyaretçi ile tüm yıllardan daha fazla konuk ağırlayan bölgede, uçuş gün ortalamasında yaşanan düşüşe rağmen balon turuna katılım oranında artış görüldü.

Bölgede 27 firma tarafından düzenlenen ve balonların havada 45 dakika ile 1,5 saat kaldığı turlar, Kapadokya'ya gelen her 6 turistten biri tarafından tercih edildi.

Göreme beldesi ve çevresindeki çeşitli alanlardan sabah gün doğumuyla başlayan sıcak hava balonu turlarına, ocakta 11 bin 210, şubatta 27 bin 135, martta 30 bin 972, nisanda 41 bin 171, mayısta 53 bin 365, haziranda 68 bin 256, temmuzda 62 bin 642, ağustosta 64 bin 998, eylülde 77 bin 767, ekimde 72 bin 83, kasımda 49 bin 888, aralıkta ise 26 bin 95 turist katıldı.

Balon turlarına 2014 yılında 434 bin 639, 2015'te 498 bin 812, 2016'da 250 bin, 2017'de 329 bin 390, 2018'de ise 537 bin 500 yerli ve yabancı turist katılmıştı.

- "Kapadokya'da her gün balon festivali var"

Bölgede sıcak hava balon turu düzenleyen bir firmanın yönetim kurulu başkanı Halis Aydoğan, yaptığı açıklamada, turlara katılan turist sayısında 2020 yılında daha fazla artış beklediklerini söyledi.

Kapadokya'da balon sektörünün büyümeye ve ilgi görmeye devam ettiğini vurgulayan Aydoğan, şöyle devam etti:

"Hava şartları müsaade ettiğinde uçuşları gerçekleştirebiliyoruz. 2019'da hava koşullarının uygun olduğu 220 gün uçuş yaptık. Dünyada balonla uçuş yapılan diğer alanlara baktığımızda 220 gün sayısı gayet iyi. Belçika'da ortalama 60, İspanya’da ise 120 gün uçuş yapılabiliyor. Kapadokya'da ortalama 300 gün uçuluyor ama geçen yılki hava şartları nedeniyle uçuş gün sayısında düşüş oldu. Kapadokya'yı balon turu yapılan diğer bölgelerden ayıran en büyük özellik ise aynı anda 100 balonun havada olması. Bu da doğal bir festival havası oluşturmaktadır. Sosyal medya kullanımının artmasıyla bölgedeki balonculuk hızla büyüdü."

Aydoğan, sektörün bölgede yüzlerce kişiye de istihdam sağladığına dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya Nevşehir Sıcak hava balon turu

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