HABER

GRAFİKLİ - Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Tokayev

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 10:39 | Son Güncelleme

Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimini deneyimli diplomat Kasım Cömert Tokayev kazandı - Tokayev, Senato Başkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Sekreterliği gibi ülkenin iç ve dış siyasetindeki kilit görevlerde çalıştı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı erken seçiminin galibi daha önce devletin farklı kademelerinde görev alan deneyimli diplomat Kasım Cömert Tokayev oldu.

Cumhurbaşkanlığı erken seçimlerini yüzde 70,76 oyla kazanan Tokayev, Senato Başkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Sekreterliği gibi ülkenin iç ve dış siyasetindeki kilit görevlerde yer aldı.

Tokayev, 17 Mayıs 1953'te Kazakistan'ın Almatı kentinde doğdu. 1975 yılında Moskova Uluslararası İlişkiler Devlet Enstitüsünden (MGİMO) mezun olan Tokayev, mezuniyeti öncesinde de Sovyetler Birliği'nin Pekin Büyükelçiliğinde staj yaptı.

1983-1984 yıllarında Pekin Dilbilimi Enstitüsünde staj yapan Tokayev, 1992'de de Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Akademisini bitirdi.

1975 yılında Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanlığına giren ve ülkenin Singapur'daki büyükelçiliğinde çalışmaya başlayan Tokayev, 1980 yılında Moskova'daki merkez görevinin ardından Sovyetler Birliği'nin Pekin Büyükelçiliğinde 1991'e kadar ikinci katip, birinci katip ve danışmanlık görevlerini üstlendi.

Tokayev, Kazakistan bağımsızlığını kazanmasından sonra 1992-1993 yıllarında Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak çalıştı. Mart 1999'da da Başbakan Yardımcılığına getirilen Tokayev, ekim ayında da cumhurbaşkanı kararıyla Başbakanlığa atandı.

Tokayev, 2002'de Devlet Sekreteri, 2003-2007 yıllarında Dışişleri Bakanı görevlerini yürütürken, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde nükleer silahların yayılmasının önlenmesi küresel sürecine aktif şekilde katıldı.

Ocak 2007'de Kazakistan Parlamentosu üst kanadı Senato Başkanlığına getirilen Tokayev, 2008'de Senato Başkanı olarak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi Başkan Yardımcılığına seçildi.

Tokayev, Mart 2011'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcılığına atandı, aynı zamanda Cenevre'de BM Bölümü Genel Müdürü, BM Genel Sekreteri Silahsızlanma Konferansı Özel Temsilcisi olarak görev yaptı.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi Başkanı olarak da çalışan Tokayev, Ekim 2013'te tekrar Senato Başkanlığına seçildi.

Tokayev, eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in bu yıl mart ayında cumhurbaşkanı görevinden istifa etmesinin ardından anayasa gereği geçici olarak cumhurbaşkanlığına getirilmiş, 20 Mart'ta Parlamento oturumunda yemin etmişti.

İktidar partisi Nur Otan ve Güvenlik Konseyinin 2007 yılından itibaren üyesi olan Tokayev, siyasi bilimler doktoru, Dünya Sosyal ve Beşeri Bililer Akademisi üyesi, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Akademisi onursal profesörü, Kazakistan Uluslararası İlişkiler Konseyi Onursal Başkanı olarak biliniyor.

Kazakistan Masa Tenisi Federasyonuna da 13 yıldır başkanlık eden Tokayev, sanat, siyasi ve anı yazılarıyla ilgileniyor.

Atatürk büstünün hali tepki çekti!Atatürk büstünün hali tepki çekti!
İstanbul'da İETT otobüsü tarlaya girdiİstanbul'da İETT otobüsü tarlaya girdi
Bu ev 360 derece dönüyor!Bu ev 360 derece dönüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kasım Cömert Tokayev

En Çok Okunan Haberler

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da İETT otobüsü tarlaya girdi

İstanbul'da İETT otobüsü tarlaya girdi

Bu ev 360 derece dönüyor!

Bu ev 360 derece dönüyor!

Bakanlıktan Pençe Harekâtı açıklaması: Hedefler vuruldu

Bakanlıktan uyurdu: Hedefler vuruldu

Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu

Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu

Günlük burç yorumları 10 Haziran Pazartesi - Ay, Başak burcunda ilerliyor!

Ay, Başak burcunda ilerliyor!

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristin kim olduğu ortaya çıktı

O teröristin kim olduğu ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.