GRAFİKLİ - Kerkük petrolü için Türkiye güzergâhı yine öne çıkıyor

İSTANBUL (AA) İDRİS OKUDUCU - Bağdat ve Erbil yönetimleri arasında devam eden çeşitli ihtilaflar nedeniyle ihracatı 1 yıldır askıya alınan Kerkük petrolü, ABD'nin İran'a karşı uygulamaya koyduğu yaptırımlar sonrasında daha çok önem kazanmaya başladı. Irak merkezi hükümeti, Kerkük petrolünü boru hattıyla ihraç etmesi halinde Türkiye güzergâhı dışında başka bir alternatifi görünmüyor.

ABD, 5 Kasım'da İran'a karşı yaptırımların ikinci aşamasını uygulamaya koydu. Yaptırım öncesi İran, günlük 2 milyon varilden fazla petrol ihraç ediyordu ancak yaptırım sonrası bunun 1 milyon varile kadar düşeceği öngörülüyor.

Washington yönetiminin İran'dan kaynaklı meydana gelecek piyasadaki ham petrol açığının kapatılması için Kerkük petrolünü alternatif gördüğü belirtiliyor.

Hem uluslararası hem de Irak'ın yerel medyasında, ABD'nin en kısa zamanda Kerkük'teki ham petrolün boru hattıyla Türkiye'ye ihraç edilmesi için Bağdat yönetimine baskı uyguladığı iddia ediliyor.

Iraklı yetkililer bu tür iddiaları reddetse de İran yaptırımları devreye girmeden önce Irak Petrol Bakanlığının piyasalardaki ham petrol akışı istikrarını koruyacaklarına yönelik ABD'ye göz kırpan açıklamaları ise dikkatlerden kaçmadı.