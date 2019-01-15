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GRAFİKLİ - Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri: Dr. Fazıl Küçük

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 11:28 | Son Güncelleme

Kıbrıs'ta Türk'ün sesini duyurabileceği bir gazetenin ihtiyacını hisseden Dr. Küçük, İngiliz Sömürge İdaresinden aldığı yayım izniyle 14 Mart 1942'de Halkın Sesi gazetesini çıkardı - 23 Nisan 1944'te Kıbrıs Milli Türk Halk Partisini kurarak parti başkanlığını üstlenen Küçük'ün parti programındaki ana hedeflerden biri Ada'nın Yunanistan'a ilhakını (ENOSİS) önlemekti - Küçük, 1 Nisan 1955'te Kıbrıs'taki Türk halkını yok edip Ada'yı Yunanistan'a bağlamak amacıyla kurulan terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs'ta eylemlerini başlatmasının ardından, ilk önce Kıbrıs Türk Mukavemet Birliğini, daha sonra da Eylül 1955'te "Volkan" adlı gizli örgütü kurdu - Küçük, 1958'da kurulan Türk Mukavemet Teşkilatında (TMT) "Ağrı" kod adıyla en üst rütbede görev aldı - 11 Şubat 1959'da Zürih'te Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanları arasında varılan anlaşma üzerine, Londra'da 17 Şubat 1959'da yapılan konferansta Kıbrıs Türk halkını temsil eden Küçük, 19 Şubat 1959'da Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş anlaşmalarını imzaladı

MURAT DEMİRCİ - Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, vefatının üzerinden 35 yıl geçmesine rağmen Kıbrıs davasının en önemli isimleri arasında yer almaya devam ediyor.

Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak isteyen terör örgütü EOKA'ya karşı Türk Mukavemet Teşkilatını kuran Küçük, ömrünü gençlik yıllarından itibaren Kıbrıs davası ve Kıbrıs Türk halkına adayarak bağımsızlık yolunda büyük fedakarlıklar gösterdi.

Lefkoşa'da 14 Mart 1906'da doğan ve Lefkoşa Sarayönü Mektebinde 1912'de ilkokula başlayan Küçük, İskenderiye'de bulunan kardeşi Hüseyin'in daveti üzerine 1922-1923 öğretim yılında Mısır'a gitti ve İskenderiye'de bulunduğu 4 ay boyunca Almanca ve Fransızca dil kurslarına devam etti.

Tıp öğrenimine, İstanbul Tıp Fakültesinde başlayan Küçük, öğrenimini 1934'te İsviçre'deki Lozan Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı.

Kıbrıs'a 1937 Mart'ta dönen Küçük, Lefkoşa'da Girne Caddesi'nde İsviçre'den getirdiği tıbbi araç gereçlerle hastaları tedavi etmeye başladı, cuma günleri de yoksulları ücretsiz muayene etti. İlaç almaya maddi gücü olmayan hastalarına laboratuvarında ilaçlar hazırlayan Küçük, eczaneden alınacak ilaçların ise ücretini kendi karşıladı.

- Siyasi mücadelesi

Dr. Fazıl Küçük, siyasi faaliyetlerine, 1930'lu yılların başında, üniversite öğrencisiyken, Türk Maarifinin İngiliz müdürler tarafından yönetilmesinde ısrar edenlere karşı mücadele ederek başladı.

Kıbrıs'ta Türklerin sesini duyurabileceği bir gazetenin ihtiyacını hisseden Dr. Küçük, İngiliz Sömürge İdaresinden aldığı yayım izniyle 14 Mart 1942'de Halkın Sesi gazetesini çıkardı.

Küçük, Halkın Sesi gazetesinde daha çok toplumsal konulara ağırlık vererek makalelerinde Evkaf İdaresi ile okulların yönetiminin Kıbrıslı Türklere devredilmesi için mücadele etti.

Öte yandan 21 Mart 1943'te Lefkoşa Belediye Meclis üyesi olarak seçilerek 6 yıl boyunca bu görevde bulunan Küçük, aynı yıl oluşturulan Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumunun kurucuları arasında yer aldı.

Küçük, 23 Nisan 1944'te Kıbrıs Milli Türk Halk Partisini kurdu ve parti başkanlığını üstlendi. Küçük'ün parti programındaki ana hedeflerden biri de Ada'nın Yunanistan'a ilhakını (ENOSİS) önlemekti.

Dr. Fazıl Küçük, 1 Nisan 1955'te, Kıbrıs'taki Türk halkını yok edip Ada'yı Yunanistan'a bağlamak amacıyla kurulan terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs'ta eylemlerini başlatmasının ardından, ilk önce Kıbrıs Türk Mukavemet Birliğini, daha sonra da Eylül 1955'te "Volkan" adlı gizli örgütü kurdu.

- Türk Mukavemet Teşkilatında "Ağrı" kod adıyla en üst rütbede

İngiliz Sömürge Yönetimi tarafından idare edilen Vakıflar İdaresinin Kıbrıslı Türklere devri ve İngiliz müdürler tarafından yönetilen okulların yönetiminin Türklere devredilmesi konusunda büyük mücadeleler veren Küçük, Kıbrıslı Türkleri, işçi birlikleri, çiftçiler birliği, esnaf odaları, kooperatifler, gençlik teşkilatları kurmaları konusunda örgütledi. Küçük, 1958'de kurulan Türk Mukavemet Teşkilatında (TMT) "Ağrı" kod adıyla en üst rütbede görev aldı.

Küçük, 11 Şubat 1959'da Zürih'te Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanları arasında varılan anlaşma üzerine, Londra'da 17 Şubat 1959'da yapılan konferansta Kıbrıs Türk halkını temsil etti ve 19 Şubat 1959'da Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş anlaşmalarını imzaladı.

16 Ağustos 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığına Kıbrıs Rum halkı adına Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu III. Makarios, Cumhurbaşkanı Yardımcılığına da Kıbrıs Türk halkı adına Küçük getirildi.

Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklere karşı saldırılarının başlaması üzerine 21 Aralık 1963'te on binlerce Türk, göçmen durumuna düştü ve yüzlerce Türk de çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek demeden hunharca katledildi.

Küçük, 1963'teki toplumlar arası çatışmalardan sonra oluşturulan Genel Komitenin başkanı oldu ve 28 Aralık 1967'de kurulan "Geçici Kıbrıs Türk Yönetiminin" Başkanlığına getirildi.

Fazıl Küçük, o dönem belirli bölgelerde sıkışan Kıbrıs Türk halkının ana vatana bağlılığını vurgulayarak halkının milli mücadeleye direncinin kuvvetlenmesi için çabaladı.

Küçük, 15 Ocak 1984'te Londra'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Küçük'ün naaşı 23 Ocak 1984'te Lefkoşa Anıttepe'de defnedildi.

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