GRAFİKLİ - "Kimyasal saldırı bir kişiyle örneklenemez"

ÖMER OLCAY/FERDİ TÜRKTEN - Uluslararası Medikal Kurtarma Ekibi Derneği (UMKE-DER) Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Hilmi Özden, kimyasal saldırının hiçbir şekilde bir kişiyle örneklenemeyeceğini belirterek, bu tür bir saldırıdan yüzlerce kişinin aynı anda etkileneceğini söyledi.

Özden, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı'nda kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları AA muhabirine yorumladı.

Uluslararası Medikal Kurtarma Ekibi olarak kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer maddelere karşı tedbirler konusunda eğitimli isimlerle çalıştıklarını ifade eden Özden, Türkiye'ye yönelik bir kara propaganda yürütüldüğünü dile getirdi.

Türk sağlıkçılar olarak Türkiye'nin yüz akı Türk Silahlı Kuvvetlerinin her zaman yanında olduklarını belirten Özden, Türkiye'nin köklü bir devlet olduğunu ve asla sahte hesaplarda iddia edilen yollara tevessül edilmediğini bildirdi.

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelere karşı eğitimli uzman isimlerle yapılan değerlendirmeleri paylaşan Özden, "Her şeyden önce gösterilen fotoğraflarda iddia edildiği gibi herhangi bir beyaz fosfor yanığı olmuş olsaydı, bunun dekontaminasyon-herhangi bir maddeyle kirlenmiş kişiyi temizlemek anlamına gelen kelimedir- bunun yapılması lazım, halbuki çevresindeki sağlıkçıların en ufak kendini korumadığı görülmektedir. Eğer öyle bir kimyasal olsa bir kişi, yüzlerce, binlerce kişiye bulaştırır ve kirletir. Dolayısıyla oradaki hadisenin kimyasal olmadığı ve Türkiye'nin böyle bir şeye tevessül ve tenezzül etmediği çok açıktır." diye konuştu.