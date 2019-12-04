GRAFİKLİ - Kirletilmiş toprakta yetişen besinler yılda 420 bin can alıyor

Dünyada toprak kirliliği ve dejenerasyonu sebebiyle kirlenmiş ve bozulmuş gıdaların tüketilmesi, her yıl yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep oluyor. İnsanoğlunun ayağının altındaki gizli tehlike toprak kirliliği ve dejenerasyonu besinlerin, suyunun ve havanın bozulmasına sebep oluyor. Aralık 2013'te, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 5 Aralık 2014'ü ilk resmi Dünya Toprak Günü olarak kabul etti. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, toprak kirliliğinin insan hayatına etkisi henüz yeterince gün yüzüne çıkmış değil. Kirlilik nedeniyle küresel toprak miktarının her yıl giderek çoraklaştığına dikkati çeken FAO, tüketilen besin, içilen su ve solunan havayı zehirleyen toprak kirliliğinin evrensel bir sorun olduğunu vurguluyor. Tüm çalışmalara rağmen küresel çapta kesin verilere dayandırılamadığı için halen problemin mahiyeti ve etkisi tahmin edilemiyor. - Yeni kirleticiler: teknoloji Çevresel kirleticilerin etkilerini azaltan ve atıkları filtreleyici özelliklere sahip olmasına rağmen toprağın bu kapasiteleri sınırsız değil.

Kirleticilerin çoğu, sürdürülebilir olmayan çiftçilik uygulamaları, sanayi hareketliliği, madencilik, arıtılmamış kentsel atık ve diğer çevre düşmanı pratikler gibi insan aktivitelerinden kaynaklanıyor. Bilim insanları teknoloji geliştikçe, önceleri tespit edilememiş kirleticileri tanımlayabiliyor ancak aynı zamanda bu teknolojik gelişmeler doğaya yeni kirleticilerin bırakılmasına yol açıyor. - Atıklar: çöp sahaları FAO istatistiklerine göre, üretilen plastiğin üçte biri toprağa bırakılıyor ve her yıl 40 milyon tonun üzerinde elektronik atık üretiliyor. Satın alınan ürünlerin yarıya yakını paketleme malzemelerinden oluşurken, yeniden kullanılabilir cam ve torba kullanılması ile bu oranın düşürülebileceğine dikkat çekiliyor. Ev atıklarının yarıya yakını organik olmasına rağmen çöp sahalarına terk ediliyor. Yeni üretimlerde kullanılan ham maddelerin beşte biri boşa gidiyor, yaklaşık 50-100 bin arası kimyasal, büyük ölçekte ticari amaçla üretiliyor ve üretimlerin de 2030'a kadar her yıl yüzde 3,4 artması bekleniyor.