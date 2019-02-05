Yaklaşık 6 saat süren savunmasında, başka davalardan ifadeler okuyan Taştan, köprüye neden çıktığını, kimden emir aldığını ve köprüde vatandaşlara ateş açılmasıyla ilgili sorulara yanıt veremedi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde 31 Ocak 2018'de yapılan duruşmada, köprüdeki darbe girişiminde aktif yer aldığı kamera görüntüleriyle de tespit edilen darbeci binbaşı Ahmet Taştan savunma yaptı.

İSTANBUL (AA) - MUSTAFA HATİPOĞLU - ENES CAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kanlı darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin davada yargılanan 143 sanıktan biri olan eski binbaşı Ahmet Taştan, kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin inkar stratejisini "hatırlamıyorum" diyerek sürdürdü.

- "Allah'a çok şükür yalan söylediğini biliyoruz"

Duruşmada, 15 Temmuz gazisi Safiye Bayat, 18 aydır bugünü beklediğini, kendisine o gün müdahale eden Taştan ile birebir karşı karşıya kaldığını ve hemen yanı başında ateş açtığını anlattı.

Taştan'ın, 6 saat boyunca avukat gibi savunma yaptığını, kendisine isnat edilen suçlamalara yanıt vermediğini söyleyen Bayat, sanığa, "Tanktan kim ateş etti?" sorusunu yöneltti. Sanık Taştan, bu soruyu yanıtlamak istemediğini belirtti.

Bayat'ın "Beni tartaklaman, hırpalaman neyin neticesi?" sorusu üzerine Taştan, böyle bir olayın yaşanmadığını iddia etti.

Müşteki Bayat'ın, "Allah'a çok şükür yalan söylediğini biliyoruz. MOBESE görüntüleri mevcut. Askerlere yönelik 'İşte sizi anneniz bugün için doğurdu' dedin. Okuduğun metinde kimsenin zararına bir şey yapmadığını söylüyorsun. Bunu nasıl değerlendiriyorsun?" ifadelerine Taştan, "Sorunuzu anlamadım." diye karşılık verdi.

- Görüntülere rağmen "Öyle bir şey olmadı" savunması

Bayat'ın, "Hatice Kübra Çiftçi'nin başkası tarafından vurulmuş olabileceğini söyledin. O kadına bir anda ateş açtılar, yere seken kurşunlar göğsüne geldi. Göğsünden vurulan birinin arkadan vurulma ihtimali var mı?" sorusuna Taştan, "Kimin vur emri verdiğini bilmiyorum." yanıtını verdi.