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GRAFİKLİ - Kuala Lumpur Zirvesi "İslam medeniyeti" için umut olmayı hedefliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 11:18 | Son Güncelleme

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yapılacak 2019 Kuala Lumpur Zirvesi, İslam aleminin sorunlarına çözüm üretilmesi ve İslam medeniyetinin yeniden dirilmesini amaçlıyor - Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in ev sahipliği yapacağı zirvede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin konuşacak - Kuala Lumpur Zirvesi'nde 52 ülkeden yaklaşık 450 katılımcı, İslam dünyasının sorunlarını müzakere edecek - Zirve kapsamında düzenlenen forumlarda Türkiye'den AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanı sıra Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi gibi isimler konuşmacı olarak yer alacak - Zirvenin ana konularını "Barış, Güvenlik ve Savunma", "Adalet ve Özgürlük", "Kalkınma ve Egemenlik", "Ticaret ve Yatırım", "Teknoloji ve İnternet Yönetimi", "Kültür ve Kimlik" ve "Doğruluk ve İyi Yönetim" oluşturuyor - Filistin, Suriye, Arakan, Keşmir ve Doğu Türkistan gibi İslam alemini yakından ilgilendiren bölgesel ve etnik sorunlar da zirvenin tartışma konularından olacak

ÖMER FARUK YILDIZ - Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 18-21 Aralık'ta düzenlenecek 2019 Kuala Lumpur Zirvesi'nin, İslam aleminin sorunlarının çözümü ve İslam medeniyetinin yeniden şekillenmesi için önemli bir adım olması planlanıyor.

Malezya Başbakanlığı ve zirveye dair basında çıkan haberlere göre, zirve kapsamında, Müslüman dünyada milli egemenlik, kalkınma, yönetim ve adalet gibi alanlarda yaşanan sorunlar müzakere edilip bu meselelere çözümler aranacak.

İslam dünyasının kendi içindeki sorunlarının yanı sıra zirvede, son yıllarda İslamofobinin dünya genelinde artışı ve bu durum karşısında İslam'ın gerçek mesajının anlatılmasına öncelik verilecek.

- Erdoğan, İmran Han ve Hasan Ruhani konuşma yapacak

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in ev sahipliği yapacağı zirvede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin konuşma yapacak.

Mahathir'in açıklamalarına göre zirve, ortak kaygılar taşıyan ülkelerin İslam dünyasının sorunlarının çözümü için bir araya gelerek küçük bir başlangıç yapma amacını taşıyor.

Malezya'nın yanı sıra Türkiye, Pakistan, Katar, İran ve Endonezya'nın öncülük edeceği zirvede, 52 ülkeden yaklaşık 450 katılımcı, zirvenin ana konularını müzakere edecek.

- Zirvenin 7 ana konusu ve 4 hedefi var

Çok sayıda Müslüman düşünür, yazar, akademisyen, lider ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi Kuala Lumpur Zirvesi'nde 7 ana konu üzerinde fikir alışverişinde bulunacak.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi gibi önemli isimlerin de katılmasının beklendiği zirvede, Türkiye'den AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, zirve kapsamında yapılacak forumlarda konuşmacı olarak yer alacak.

Zirvenin ana konuları "Barış, Güvenlik ve Savunma", "Adalet ve Özgürlük", "Kalkınma ve Egemenlik", "Ticaret ve Yatırım", "Teknoloji ve İnternet Yönetimi", "Kültür ve Kimlik" ve "Doğruluk ve İyi Yönetim" olacak.

Bu çerçevede zirve, İslam medeniyetinin dirilmesi, Müslüman aleminin sorunlarına çözüm üretilmesi, Müslüman toplumların kalkınmasına katkı sağlanması ve İslam dünyasının liderleri, entelektüelleri ile düşünürleri arasında iletişim ağı kurulması olmak üzere 4 hedefe odaklanacak.

- Filistin, Arakan ve Keşmir sorunları konuşulacak

Filistin, Suriye, Arakan, Keşmir ve Doğu Türkistan gibi İslam alemini yakından ilgilendiren bölgesel ve etnik sorunlar da zirvenin tartışma konularından olacak.

Malezya Başbakanı Mahathir, geçen ay Kuala Lumpur Zirvesi'nin tanıtımında yaptığı basın açıklamasında, bu toplantının somut bir adım teşkil ettiğini ve yapıcı çözümler üretmeyi hedeflediğini belirtmişti.

Müslümanların dünyanın her yerinde ezildiğine, vatanlarından sürgün edildiğine ve mezhep savaşlarıyla birbirini öldürdüğüne dikkati çeken Mahathir, "Bu zirveyle Müslümanların yaşadığı problemleri azaltma veya yok etmeyi amaçlıyoruz. Bu zirve belki büyük İslam medeniyetinin yeniden inşa edilmesi için ilk adım olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Mahathir, bundan önce Türkiye ve Pakistan ile kurulması planlanan ortak televizyon kanalı projesinin de zirvede müzakere edileceğine işaret etmiş ve "İslam'ın ne olduğunu ve Müslümanları anlatan, mesela terörün asıl sebeplerinin ne olduğunu açıklayan bir televizyon kanalı olması bizim için çok önemli. Bu proje, bildiriler yayımlayıp daha sonra yayımlanan bildiriyi unutmak yerine somut bir şeyler yapmak için adım atmaktır." demişti.

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