GRAFİKLİ - Kuala Lumpur Zirvesi "İslam medeniyeti" için umut olmayı hedefliyor

Mahathir'in açıklamalarına göre zirve, ortak kaygılar taşıyan ülkelerin İslam dünyasının sorunlarının çözümü için bir araya gelerek küçük bir başlangıç yapma amacını taşıyor.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in ev sahipliği yapacağı zirvede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin konuşma yapacak.

- Erdoğan, İmran Han ve Hasan Ruhani konuşma yapacak

İslam dünyasının kendi içindeki sorunlarının yanı sıra zirvede, son yıllarda İslamofobinin dünya genelinde artışı ve bu durum karşısında İslam'ın gerçek mesajının anlatılmasına öncelik verilecek.

Malezya Başbakanlığı ve zirveye dair basında çıkan haberlere göre, zirve kapsamında, Müslüman dünyada milli egemenlik, kalkınma, yönetim ve adalet gibi alanlarda yaşanan sorunlar müzakere edilip bu meselelere çözümler aranacak.

ÖMER FARUK YILDIZ - Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 18-21 Aralık'ta düzenlenecek 2019 Kuala Lumpur Zirvesi'nin, İslam aleminin sorunlarının çözümü ve İslam medeniyetinin yeniden şekillenmesi için önemli bir adım olması planlanıyor.

Malezya'nın yanı sıra Türkiye, Pakistan, Katar, İran ve Endonezya'nın öncülük edeceği zirvede, 52 ülkeden yaklaşık 450 katılımcı, zirvenin ana konularını müzakere edecek.

- Zirvenin 7 ana konusu ve 4 hedefi var

Çok sayıda Müslüman düşünür, yazar, akademisyen, lider ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi Kuala Lumpur Zirvesi'nde 7 ana konu üzerinde fikir alışverişinde bulunacak.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi gibi önemli isimlerin de katılmasının beklendiği zirvede, Türkiye'den AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, zirve kapsamında yapılacak forumlarda konuşmacı olarak yer alacak.

Zirvenin ana konuları "Barış, Güvenlik ve Savunma", "Adalet ve Özgürlük", "Kalkınma ve Egemenlik", "Ticaret ve Yatırım", "Teknoloji ve İnternet Yönetimi", "Kültür ve Kimlik" ve "Doğruluk ve İyi Yönetim" olacak.

Bu çerçevede zirve, İslam medeniyetinin dirilmesi, Müslüman aleminin sorunlarına çözüm üretilmesi, Müslüman toplumların kalkınmasına katkı sağlanması ve İslam dünyasının liderleri, entelektüelleri ile düşünürleri arasında iletişim ağı kurulması olmak üzere 4 hedefe odaklanacak.