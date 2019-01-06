İnan, burada fikir ve edebi çalışmalarıyla Türk edebiyatına damga vuran, aralarında Nuri Pakdil, Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nun da bulunduğu, "Yedi Güzel Adam" olarak milyonların beğenisini kazanan şair ve yazarlardan birisi olarak ön plana çıktı.

- "Yedi Güzel Adam"dan biri

Edebiyata meraklı İnan, liseyi bitirdiği yıl Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı ancak 2 yıl sonra okulu bıraktı.

Eğitim hayatına bu kentte başlayan İnan, lise son sınıfı okumak için 1958'de dayılarının bulunduğu ve hayatında dönüm noktası olacak Kahramanmaraş'a gitti. Öğrencilik hayatında aktifleşen İnan, aynı yıl bir grup arkadaşıyla ilk deneyimi olan Derya Gazetesi'ni çıkardı.

İslam aleminin ruhuna hitap eden "Mescid-i Aksa" şiiri dolayısıyla hafızalara "Kudüs Şairi" olarak kazınan usta kalem, gümrük memuru Hacı Müslim İnan'ın oğlu olarak 12 Temmuz 1940'ta Şanlıurfa'da doğdu.

RAUF MALTAŞ - Türk edebiyatında "Kudüs Şairi" olarak bilinen, Memur-Sen'in kurucu genel başkanı, eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan, vefatının 19. yılında anılıyor.

Daha önce yarıda bıraktığı üniversitesine tekrar dönen İnan, öğrenim hayatını edebiyat, dergi, şiir ve yazarlıkla sürekli meşgul olarak aktif sürdürdü. Bu sürede1962-1964'te Hilal Müessese Müdürlüğü yapan İnan, 1965 yılında evlendi. 1967'de İnan'ın tek çocuğu Şakire Banu dünyaya geldi.

- Eserlerinden bazıları

Fikir adamı İnan, 1964-1969 yıllarında Türk Ocağı Genel Başkanlığı da yaptıktan sonra 1969'da Nuri Pakdil ile Edebiyat Dergisi'ni kurdu. Ardından 1969-1972 yıllarında Türk Taşıt İşverenleri Sendikasında uzmanlık görevinde bulunan İnan, ilk kitabı "Edebiyat ve Medeniyet Üzerine" adlı eserini 1972'de çıkardı. İlk şiir kitabını ise 1974'te "Hicret" adıyla çıkaran usta kalem, 1976-1990'da ise kurucusu olduğu Mavera Dergisi'nde çeşitli görevler yaptı.

Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsünde 1977-1980 yıllarında Türkçe edebiyat öğretmenliği yapan İnan, bu dönemde eğitim enstitüleri için yazar Oktay Çağlar ile beraber "Yeni Türk Edebiyatı" adlı ders kitabını hazırladı. Daha sonra Ankara Fen Lisesi öğretmenliğine tayin olan İnan, vefatına kadar bu lisede öğretmenlik yaptı.