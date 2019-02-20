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GRAFİKLİ - Kulüp televizyonculuğunda yeni dönem: YouTube kanalları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 11:11 | Son Güncelleme

Dünya genelinde 1990'lı yıllarda kurulmaya başlayan kulüplerin spor televizyon kanalları yerini internet yayıncılığına bırakıyor - YouTube üzerinden yayın yapan ve abone sayısı 1 milyon üzerinde olan futbol kulübü sayısı her geçen gün artıyor - En fazla YouTube abone sayısı olan takımlar İspanyol ve İngiliz kulüpleri - 6 milyon abonesi olan Barcelona, dünyada YouTube'dan en fazla izlenen spor kulübü olurken, Barcelona'yı 4,3 milyon abonesiyle ezeli rakibi Real Madrid takip ediyor - Fenerbahçe, Türkiye'de 709 bin abonesi ile YouTube üzerinden en fazla izlenen takım. Galatasaray, 658 bin abonesiyle ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş'ın 271 bin, Trabzonspor'un 112 bin YouTube abonesi bulunuyor

İSTANBUL (AA) - FATİH EREL - Dünya genelinde 1990'lı yıllarda kurulmaya başlayan kulüplerin spor televizyon kanallarının yerini 2000 yılından itibaren internet üzerinden yayın yapan YouTube kanalları almaya başladı.

1997 yılında Avrupa'da İngiliz takımları ile başlayan kulüp televizyonculuğunu 1990'lı yılların sonunda İspanyol ve İtalyan takımları takip etti.

2000'li yıllarda ise Arsenal ve Middlesbrough takımları kanallarını kapatarak YouTube üzerinden yayın yapmaya devam ederken, diğer büyük takımlar da yayınlarını YouTube kanallarına kaydırdı.

Türk takımları ise 2000'li yılların başlarında kanallarını kurarak, televizyondan yayına başladı. 2004'te FB TV, 2005'te BJK TV, 2006'da GS TV, 2009'da ise Bursaspor TV televizyondan yayına geçti.

- Barcelona'nın 6 milyon abonesi var

YouTube üzerinden yayın yapan ve abone sayısı 1 milyon üzerinde olan futbol kulübü sayısı her geçen gün artıyor.

En fazla YouTube abone sayısı olan takımlar İspanyol ve İngiliz kulüpleri. 6 milyon abonesi olan Barcelona, dünyada YouTube'dan en fazla izlenen spor kulübü oldu. Barcelona'yı 4,3 milyon abonesiyle ezeli rakibi Real Madrid takip ediyor.

İngiltere'den Liverpool'un 1,9 milyon, Manchester City'nin 1,6 milyon, Manchester United'ın 1,5 milyon ve Arsenal'in 1,2 milyon ve Chelsea'nin 1,1 milyon YouTube abonesi var.

Fenerbahçe, Türkiye'de 709 bin abonesi ile YouTube üzerinden en fazla izlenen takım. Galatasaray, 658 bin abonesiyle ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş'ın 271 bin, Trabzonspor'un 112 bin YouTube abonesi bulunuyor.

Dünyada 1 milyondan fazla YouTube abonesi olan spor kulüpleri:

Takım Ülke YouTube abonesi (Milyon) Barcelona İspanya 6 Real Madrid İspanya 4,3 Liverpool İngiltere 1,9 Juventus İtalya 1,8 PSG Fransa 1,7 Manchester City İngiltere 1,6 Manchester United İngiltere 1,5 Arsenal İngiltere 1,2 Chelsea İngiltere 1,1 Bayern Münih
Almanya 1Televizyondan ve YouTube üzerinden yayın yapan en fazla aboneye sahip Türk spor kanalları:

Takım Kanal Kuruluş yılı YouTube abone sayısı (Bin) Fenerbahçe FB TV 2004 709 Galatasaray GS TV 2006 658 Beşiktaş BJK TV 2005 271 Trabzonspor - - 112 Bursaspor Bursaspor TV 2009 23

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futbol tv youtube

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