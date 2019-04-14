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GRAFİKLİ - Kural ihlal edenler cezasız kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

Trafik polislerince kurallara uymadıkları gerekçesiyle sürücü ve araç plakalarına geçen yıl 4 milyar 27 milyon 63 bin 876 lira ceza kesildi - Polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen kazalarda 2 bin 138 kişi hayatını kaybetti, 252 bin 128 kişi yaralandı - Polis ekiplerince, kural ihlali yaptığı tespit edilen 150 bin 737 kişinin sürücü belgesi geri alındı

ORHAN ONUR GEMİCİ-SERTAÇ BULUR - Trafik polislerince kurallara uymadıkları gerekçesiyle sürücü ve araç plakalarına geçen yıl 4 milyar 27 milyon 63 bin 876 lira ceza kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün 2018 yılı faaliyet raporu yayımlandı.

Rapora göre, geçen yıl ülke genelindeki polis sorumluluk bölgelerinde 156 bin 712 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Kazalarda, 2 bin 138 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 252 bin 128 kişi yaralandı.

- 35 milyona yakın araç denetlendi

Trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla ülke genelinde trafik ekiplerince yapılan denetimler geçen yıl da devam etti.

Bu kapsamda, geçen yıl 34 milyon 896 bin 154 araç kontrol edildi.

Trafik polislerince, 13 milyon 877 bin 692 araç emniyet kemeri, 546 bin 472 araç hız açısından denetime tabi tutuldu. 5 milyon 418 bin 468 araç sürücüsü de alkol kontrolüne takıldı.

Yapılan kontrollerde trafik açısından eksiklikleri bulunan 788 bin 137 araç trafikten men edildi.

- 4 milyar liranın üzerinde ceza kesildi

Kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle 3 milyon 378 bin 568 sürücüye, eksiklik ya da kusurları bulunduğu gerekçesiyle de 10 milyon 265 bin 95 araca toplam 4 milyar 27 milyon 63 bin 876 lira ceza kesildi.

Polis ekiplerince, kural ihlali yaptığı tespit edilen 150 bin 737 kişinin sürücü belgesi geri alındı.

Geçen yıl 8 milyon 738 bin 260 araç için yeni kayıt ve devir işlemi yapıldı.

Trafikte bulunan araç sayısı 23 milyon 199 bin 37'ye ulaştı. Sürücü belgesine sahip kişi sayısı ise 29 milyon 317 bin 724 oldu.

Trafik güvenliğiyle ilgili vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla 265 bin afiş, 3 milyon 400 bin broşür ve 120 bin kitap dağıtıldı.

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2018 Yılı Faaliyet Raporu Emniyet Genel Müdürlüğü trafik

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