GRAFİKLİ- Kurban Bayramında 130 bin sağlık çalışanı görev yapacak

DUYGU YENER - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda 22 bin hekim, 78 bin hemşire, 30 bine yakın da diğer sağlık çalışanlarından olmak üzere 130 bin personelin görev yapacağını söyledi.

Bakan Koca, Kurban Bayramı'nda verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Sağlık hizmetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen kesintisiz hizmetler olduğuna işaret eden Koca, Kurban Bayramı'nda da sağlık hizmet sunumunda en ufak bir aksama olmaması adına tüm hazırlık ve planlamaları yaptıklarını söyledi.

Kurban Bayramı'nda kaza, yaralanma ve hasta oranlarının diğer günlere göre oranla arttığına dikkati çeken Koca, "Yalnızca kurban kesiminden kaynaklı yaralanmalar değil, trafik kazaları ve gıda zehirlenmelerinde de ciddi artış görüyoruz. Ambulans taleplerinde ve acil servislere başvuruda ciddi yoğunluk yaşanıyor." dedi.

Bayram süresince de acil hizmetler kapsamında tedbirleri aldıklarını belirten Koca, şu bilgileri paylaştı:

"Bayram tatili boyunca Türkiye genelinde 112 komuta merkezlerimiz ve 2 bin 801 acil istasyonumuz hizmet verecek. Ayrıca 5 bin 500'den fazla ambulansımız ve 35 bine yakın acil hizmetler personelimiz görev yapacak. Toplamda ise 130 bin kişi, bunun 22 bini hekim olmak üzere, bayram süresince hizmet verir olacak. Organ nakli, kalp damar cerrahisi ve yanık gibi özellikli acil müdahale edilmesi gereken birimlerimiz de bayramda aktif devrede olacak. Vatandaşlarımızın bayramı sağlıkla geçirmesini temenni ediyorum."