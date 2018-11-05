GRAFİKLİ - Küresel petrol piyasasının büyüyen oyuncusu Afrika

ADDİS ABABA/ TUFAN AKTAŞ/GÖKHAN KAVAK - Afrika kıtası, hem kuzeyde hem de Sahra Altı'nda devam eden petrol üretimi ve çıkarılmayı bekleyen rezervleriyle dünya enerji piyasasının önemli oyuncularından biri olma yolunda ilerliyor.

Kıtada üretim kapasitesi artan birçok ülke, siyasi istikrarsızlık ve ekonomik nedenlerle sahip oldukları petrol rezervini tam olarak değerlendiremiyor.

Dünyadaki yaklaşık 1 trilyon 700 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervinin 129 milyar 200 milyon varili Afrika'da bulunuyor. Küresel petrol piyasasına arz edilen 95 milyon varil petrolün de 8,2 milyon varili Afrika'da üretiliyor.

Kıta genelinde Libya, Nijerya, Angola, Cezayir ve Mısır petrol rezerv miktarına göre ilk 5 ülke olarak sıralanıyor. Libya, 48,4 milyar varil petrol rezerviyle kıtanın en fazla petrolüne sahip ülkesi. Nijerya 37,1 milyar varille ikinci ve Angola da 12,7 milyar varil ile üçüncü sırada bulunuyor.

Kıtada petrol üretiminde başı çeken Nijerya ve Angola, dünya petrol üretiminde 2016'da sırasıyla 13'üncü ve 14'üncü oldu.