GRAFİKLİ - Libya'da barış ve ateşkes çabalarında kritik bir hafta

LONDRA (AA) - HASAN ESEN - Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter arasında kalıcı ateşkes sağlanmasına dönük çabalar Türkiye'nin girişimleriyle hız kazanırken, son bir hafta olağanüstü gelişmelere sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel'le, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.

Çağrının ardından Türkiye'nin çok boyutlu diplomatik çabaları daha da hızlandı.

Aynı gün BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladığını açıklayarak, tarafları bu çağrıya acilen cevap vermeye ve gerekli adımları atmaya davet etti.

Bu arada AB, Arap Birliği, Cezayir, Mısır, Almanya ve İtalya; Türkiye ile Rusya'nın çağrısının ardından, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesten memnuniyet duyduklarını açıkladı. 13 Ocak'a gelindiğinde Libya'daki tarafların Türkiye ve Rusya'nın ara buluculuğunda Moskova'da ateşkesi görüşeceği belirtildi.

Bu görüşmeden saatler sonra Hafter'e bağlı güçler, 00.00'dan itibaren saldırıları durdurduğunu ve ateşkes çağrısını kabul ettiğini duyurdu.

Erdoğan, 11 Ocak'ta Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Toplantıya katılan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Libya için kısa bir süre içinde siyasi çözüm bulmazsak Libya ikinci Suriye olur." ifadesini kullandı.

Bu arada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Bu toplantının ardından Türk heyeti, Serrac ile anlaşma konusunda görüşmeler yaptı. Aynı anda Rus heyeti de Hafter ile bir araya geldi.

Türk ve Rus heyetlerinin gözetiminde 8 saat süren diplomasi trafiğiyle olası bir ateşkesin taslak metni oluşturuldu. Metni Serrac kabul ederken Rusya'nın Hafter'i ikna çabaları sonuçsuz kaldı.

- Hafter, anlaşma metnini imzalamadan Moskova'dan ayrıldı

Uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamayan Hafter, 14 Ocak sabahına kadar süre istedi.

Ancak Hafter, 14 Ocak'ın ilk saatlerinde Serrac'ın kabul ettiği anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Libya'da bir ateşkes ve barış için üzerimize düşeni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz ama bu tabloda şunu görüyoruz; kim barış kim savaş kim Libya'da birlik beraberlik istiyor kim istemiyor ortaya da çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.