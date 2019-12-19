GRAFİKLİ - Liderler, İslam dünyasının sorunlarına çözüm arıyor

Cenevre’de katıldığı Küresel Mülteci Forumu'nda, dünya sisteminin adalet ve hakkaniyet eksenli yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu söylediğini hatırlatan Erdoğan, ''2. Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından kendi çıkarlarını korumak gayesi ile kurulan, 1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi Daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır. İslam ülkelerini bir araya getiren İslam İşbirliği Teşkilatı gibi platformların da etkinliğini artıracak şekilde güncellenmesi şarttır.'' ifadelerini kullandı.

Zirvenin açılış oturumunda konuşan Erdoğan, Malezya'nın öncülüğünde bu yıl ilk kez liderler düzeyinde yapılan Kuala Lumpur Zirvesi'nin ümmetin vahdetine katkı sağlamasını diledi.

Liderler, İslam dünyasının kendi içindeki sorunlar, Müslüman toplumların kalkınması, son yıllarda artan İslamofobi, İslam medeniyetinin yeniden yükselmesi, ekonomi ve iş birliği gibi çeşitli alanlarda ortak mesajlar verdi.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in ev sahipliğinde İslam aleminin sorunlarına çözüm arayan 2019 Kuala Lumpur Zirvesi’nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, katılımcılara hitap etti.

''Onlar üzerimize geldikçe biz daha gür bir sesle 'Dünya 5'ten büyüktür' diyoruz. Onlar bizi bölmeye, parçalamaya çalıştıkça kardeşliğimize çok daha sıkı bir şekilde sarılıyoruz. Terörü meşrulaştırma çabalarına inat hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Nasıl Müslüman katili DEAŞ'lı canilere Suriye'yi dar etmişsek, PKK/YPG'li teröristleri de tek tek işgal ettikleri yerlerden çıkarıyoruz.''

''Onlar susturmaya çalıştıkça biz ısrarla Filistin diyoruz, Gazze diyoruz, Arakan, Libya, Somali, Suriye diyoruz.'' diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

İslam dünyasını belli aralıklarla aynı çatı altında buluşturan platformların en büyük sıkıntısının uygulama eksikliği olduğunu vurgulayan Erdoğan, ''Şayet Filistin davasında halen hiçbir mesafe alamamışsak, kaynaklarımızın sömürülmesine mani olamıyorsak, mezhepçilik üzerinden coğrafyamızın lime lime edilmesine 'dur' diyemiyorsak sebebi budur.'' diye konuştu.

Başbakan Mahathir ise yaptığı konuşmada, bu zirvenin din değil, Müslümanların mevcut durumu üzerine müzakere amacı taşıdığını ifade ederek, ''Hepimiz biliyoruz ki Müslümanlar kendi ülkelerinde bir kriz halindedir. Vatandaşlarının ülkelerini terk edip gayrimüslim ülkelere göç etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz.'' dedi.

Müslümanların ve İslam'ın bugün terörizm ve kötü devlet yönetimiyle eşit görüldüğü yorumunda bulunan Mahathir, ''Mevcut durumumuzu dürüst bir şekilde değerlendirecek olursak kabul etmeliyiz ki dinimiz iftira ve hakaretlere maruz kalmaktadır.'' değerlendirmesinde bulundu.

- "Müslümanlar tarihte medeniyetler inşa etti"

Bugün hiçbir İslam ülkesinin "gelişmiş" olarak tanımlanmadığının ve bu durumun İslam ümmetini korumada yetersiz bıraktığının altını çizen Mahathir, ''Müslümanlar tarihte gelişmiş medeniyetler inşa etti ve İslam'ın öğretilerini dünyaya yaydı. Fakat bugün dünyanın saygısını kaybettik. Biz artık ne bilimin kaynağı, ne de insan medeniyetinin rol modeliyiz.'' ifadelerini kullandı.