GRAFİKLİ - Liderlerin seçim mesaisi

Türkiye genelinde 17 ilçede partisince düzenlenen mitinglerde vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, son 2 günü ise İstanbul'un ilçelerine ayırdı. Erdoğan, bugün İstanbul'da Tuzla, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz, Sarıyer'de halka hitap edecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim maratonunda, 49 günde 57 il ve 17 ilçede düzenlenen mitinglerde vatandaşlara hitap etti. Partisinin yerel seçim kampanyasını 8 Şubat'ta Sivas'tan başlatan Erdoğan, aynı günde birkaç miting düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmalarının son günlerinde bir rekor kırarak aynı güne 8 ilçe mitingini sığdırdı.

Siyasi parti liderleri, seçim çalışmaları kapsamında halkla buluşup projelerini anlatmak ve adaylarını tanıtmak için yoğun mesai harcadı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, pazar günü yapılacak seçimlerde 30 büyükşehir, 51 il, 519 büyükşehir ilçesi, 403 ilçe, 386 belde belediye başkanı ile 50 bin 313 muhtar adayı belirlenmiş olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı kapsamında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 17 Mart'ta İzmir, 23 Mart'ta Ankara, 24 Mart'ta İstanbul Yenikapı'da düzenlenen ortak mitinglerine katıldı.

Erdoğan, Sivas'ta başlayan seçim çalışmaları kapsamında 49 günde 53 bin kilometre yol katetti.

- Kılıçdaroğlu 26 ili ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Şubat'ta Batman'dan başlattığı seçim kampanyasında bugüne kadar 26 ile gitti. Seçim sonuna kadar 27 ile gitmesi beklenen Kılıçdaroğlu, bugüne kadar 7 ilde iş birliğinde bulunduğu İYİ Parti ile ortak miting gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burdur, Aydın, Balıkesir, Kocaeli, Bursa ve Antalya'da ortak mitinglerde halka hitap etti. Kılıçdaroğlu bugün de Manisa'da İYİ Parti ile ortak miting yapacak.

Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamda 7 kez İstanbul'u, 3 kez Bursa'yı, 2 kez de Hatay ve Antalya'yı ziyaret etti.

Seçim kampanyasının son gününü Eskişehir ve Ankara'ya ayıran Kılıçdaroğlu, Batman'dan başlattığı seçim kampanyasında bugüne kadar toplam 32 bin kilometreye yakın yol yapmış oldu.