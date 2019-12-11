GRAFİKLİ - Lübnan ile İsrail'in deniz sınırı anlaşmazlığı yine gündemde

Tel Aviv'in iki ülke arasındaki tartışmalı deniz sahasında bulunan gaz ve petrol hacmiyle ilgili veri topladığı öne sürülürken, Lübnan'ın ise buna karşı vakit kaybetmeden Birleşmiş Milletler'e (BM) başvurması gerektiğine işaret edildi.

İsrail için Akdeniz’de 1 Nisan'dan beri çalışmalarda bulunan Panama bandrollü geminin, 27 Kasım'da Lübnan karasularında 7 -18 dakika boyunca kaldığı tespit edildi. İki ülke arasındaki kara ve deniz sınırlarını, gerginliklere karşı korumakla görevli Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ise olayı görmezden geldi.

MAHMUT GELDİ - İsrail'in Lübnan karasularında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunduğu iddiası, iki ülke arasında uzun yıllardır devam eden deniz sınırı anlaşmazlığını yeniden gündeme getirdi.

Milletvekili Mişel Musa de ülkede yaklaşık 2 aydır devam eden protestolar ve istifa eden hükümetin yerine yeni bir hükümetin kurulmasına ilişkin yerel basına değerlendirmelerde bulunurken bu meseleye dikkati çekti.

Haberlerde İsrail'in, on yıllardan beri sürekli olarak siyasi iç çekişmelerle zaman kaybeden Lübnan'ı istikrarsızlaştırma ve zenginliklerine el koymaya dönük fırsatçılık yaptığı ifade edildi.

Siyasi krizin aşılması ve yeni hükümetin biran önce kurulması gerektiğini söyleyen Musa, İsrail'in Lübnan'daki mevcut durumdan yararlanarak kendi adına birtakım kazanımlar elde etmeye çalıştığını ifade etti.

- İsrail ile Lübnan arasında deniz sahası anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı, bir Amerikan şirketin 2009 yılında Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz rezervi keşfetmesi ile gündeme gelmeye başlıyor. İki ülke arasındaki anlaşmazlık, o tarihten bu yana belli aralıklarla tartışılıyor veya karşılıklı olarak bir tehdit aracı olarak kullanılıyor.

Uzmanlar, Lübnan'ın yaklaşık 22 bin kilometrekarelik deniz sahasındaki doğal gaz rezervinin 96 trilyon metreküp, petrol rezervinin ise yıllık 865 milyon varil olduğunu tahmin ediyor. Lübnanlı yetkililer, doğal gaz ve petrolden gelecek gelirin, dünyanın en fazla kamu borcu olan devletlerinden biri olan Lübnan'ın bu borcunu azaltacağını düşünüyor.

Daha önce de Beyrut yönetiminin, 2017 yılında Lübnan'ın deniz sahasında belirlenen 10 arama bloğundan 1, 4, 8, 9 ve 10 numaralı blokları ihaleye çıkartarak uluslararası şirketlerin yatırımına sunmasıyla tartışmalar alevlenmişti.