GRAFİKLİ - Lübnan'ın tarihi siyasi suikastlarla dolu

MAHMUT GELDİ - Lübnan, Ortadoğu'da siyasi suikastların en çok yaşandığı ülke olarak dikkati çekiyor. Fransa'nın manda yönetiminden kurtularak bağımsızlığına kavuştuğu 22 Kasım 1943'ten beri Lübnan'da 2 cumhurbaşkanı ve 3 başbakanın yanı sıra çok sayıda siyasetçi, din adamı ve gazeteci suikast sonucu hayatını kaybetti.

Lübnan, iç siyasi çekişmelerin hiç eksik olmadığı bir ülke. Jeopolitik konumu ve çok parçalı etnik ve dini yapısının bu çekişmelerde etkisi büyük.

Ortadoğu sorununun ana merkezi sayılan işgal altındaki Filistin'e komşu olan Lübnan, 1975-1990 arasında iç savaş yaşadı. Siyasi suikastlar da ülkenin tarihinde önemli bir yer tutuyor.

İlk Başbakan Riyad es-Sulh'un 1951'de Ürdün'de öldürülmesiyle başlayan suikastlar silsilesine onlarca yıldır yenileri eklendi.

Lübnanlı araştırmacı yazar Alan Sarkis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Lübnan, Ortadoğu'da siyasi suikastların en çok yaşandığı ülkedir. Söz konusu suikastlar zinciri, Suriye ordusunun ülkeye müdahalesiyle ciddi artışa geçti ve çoğu da Suriye karşıtı cephede yer alan isimlerdi." dedi.