GRAFİKLİ - Macron 2 yılda 15 bakan kaybetti

PARİS (AA) - YUSUF ÖZCAN - Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığı görevine geldiği 14 Mayıs 2017'den bu yana 15 bakan istifa etti. 2 yıl, 2 ay önce Elysee Sarayı'ndaki koltuğa oturan Cumhurbaşkanı Macron'un bu sürede 15 bakanla yolları ayrıldı. Salı günü istifa eden Çevre Bakanı François de Rugy, kabineden ayrılan 15. bakan oldu. Gelecek yıl düzenlenecek yerel seçimlere katılmak için yeni bakanların da istifa edebileceği belirtiliyor. - Macron'un ilk ayında 4 bakan istifa etti Macron, cumhurbaşkanı olduktan bir ay sonra 4 bakan birkaç gün içinde istifa etti. Uyum Bakanı Richard Ferrand, hakkında geçmişte aldığı resmi görevde kamu harcamalarını kötüye kullanmaktan soruşturma açılmasının üzerine, 19 Haziran 2017'de istifa etti. Daha sonra iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin Ulusal Meclis'teki Grup Başkanı olan Ferrand, şu an Meclis Başkanı olarak görev yapıyor. Savunma Bakanı Sylvie Goulard, üyesi olduğu Demokrasi Hareketinin (MoDem) Avrupa Parlamentosundaki (AP) üyeleri ile ilgili usulsüzlük suçlamasıyla yargıda başlatılan ön soruşturma nedeniyle 20 Haziran 2017'de kabineden ayrıldı.

Bundan bir gün sonra da Adalet Bakanı François Bayrou istifa etti. Bayrou, Macron'un cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde ittifak kurduğu ve liderliğini yaptığı MoDem hareketi hakkında AP üyelerinin danışman kadrolarına verilen maaşlarda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle açılan soruşturmayı istifasına gerekçe gösterdi. Aynı gün yine başka bir bakan daha Macron ile yollarını ayırdı. Avrupa Birliği'nden (AB) sorumlu Devlet Bakanı Marielle de Sarnez, AP'de bir kişiyi sahte belgelerle danışmanı olarak gösterdiğinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti. - Borne kabinedeki 3'üncü Çevre Bakanı Sivil toplumun popüler isimlerinden Çevre Bakanı Nicolas Hulot, 28 Ağustos 2018'de bir canlı yayın programında ekoloji ve çevre konularında Macron ile aynı çizgide olmadıkları için görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hulot'nun yerine atanan François de Rugy de kendisinin Ulusal Meclis Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde, "Meclisin bütçesiyle lüks yemek davetleri verdiği” ortaya çıkmasının ardından 16 Temmuz'da kabineden ayrılmak zorunda kaldı.