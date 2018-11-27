PARİS (AA) - YUSUF ÖZCAN/ŞERİFE ÇETİN - Fransa'da "Sarı yelekliler" tarafından ülkedeki akaryakıt zamlarını protesto etmek için düzenlen ve şiddet içerikli görüntülere yol açan gösteriler, esasen Fransız toplumunun mevcut siyasi ve ekonomik düzene ilişkin memnuniyetsizliği ve tepkisinin büyüdüğüne işaret ediyor.

Fransa'da 17 Kasım'dan bu yana düzenlenen gösteriler nedeniyle bir yandan sokaklarda alevler yükselirken, diğer taraftan iş yerleri hasar görüyor. Fransız polisinin eylemcilere sert müdahalesi de dikkati çekiyor.

- "Sarı yelekliler kim?"

Yaklaşık 10 gündür özellikle Fransa'nın başkenti Paris'te boy gösteren protestocular, isimlerini giydikleri fosforlu sarı yeleklerden alıyor.

Geleneksel olarak Fransa'da gösteriler siyasi partilerin veya sendikaların çağrısı ve desteğiyle yürütülse de "Sarı yelekliler"in halihazırda hiçbir parti ya da sendikaya bağlı hareket etmemesi dikkati çekiyor.

Bu durum, sosyal medya üzerinden organize olan "sarı yeleklilere" her siyasi görüşten ve yaştan insanın katılmasına imkan sağlıyor.