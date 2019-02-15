GRAFİKLİ- Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi yasalaştı

YILDIZ AKTAŞ/ALPER ATALAY - TBMM Genel Kurulunda, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kabul edilerek, yasalaştı.

Yasa şu değişiklikleri getiriyor:

- Bakır, kurşun, çinko, demir, krom, civa, kalay, kobalt, nikel, alüminyum grubundaki madenlerin yurt içindeki entegre tesislerde metal hale getirilmesi durumunda devlet hakkının yüzde 75'i alınmayacak.

- Maden ruhsat sahibi veya vekilinin mahallinde yapılan tetkik ve incelemelere katılmaması, herhangi bir nedenle tetkik ve incelemeleri engellemesi halinde 31 bin lira idari para cezası uygulanacak.

- Kanunla, MTA'nın yurt dışında faaliyet göstermek üzere kuracağı şirketlerin arama ve araştırma faaliyetleri dışında işletme faaliyetinde de bulunmasına imkan tanınıyor.

- EÜAŞ, ihtiyaç duyulması halinde kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla elektrik üretim tesisleri kurması, işletmesi ve ticaretinin yaptırılması konusunda görevlendirilen veya üretim tesisi işletme hakkı devredilen şirketlerin sahasından kömür alımı yapabilecek.