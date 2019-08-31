GRAFİKLİ - Malezya bağımsızlığının 62. yılını kutluyor

Malayların İslamiyeti kabulüyle yarımadada 1400'lü yılların başında ilk Müslüman sultanlıklar kuruldu. Bunlardan en etkilisi, Singapur kralı Parameswara tarafından kurulan Melakka Sultanlığı idi.

Tarihi kaynaklara göre Malay Yarımadası, 13. yüzyıldaki İslamlaşma sürecinden önce, 7. yüzyılda Hindu krallıklarından Shrivijaya İmparatorluğu ve 12. yüzyılda merkezi Cava Adası'nda bulunan Majapahit İmparatorluğu'nun egemenliğinde bulundu.

Bağımsızlık gününün her yıl farklı bir sloganla kutlandığı Malezya'da bu yılki bağımsızlık gününün sloganı "Malezya'mı Seviyorum: Temiz Malezya" olarak belirlendi.

Her yaştan milyonlarca Malezya vatandaşı, askeri törenler için Bağımsızlık Meydanı'nı doldurarak birlik ve beraberlik görüntüsü veriyor.

Hari Merdeka olarak adlandırılan bağımsızlık günü, ülkenin her eyaletinde düzenlenen festival ve törenlerle kutlanırken resmi kutlamalar, başkent Kuala Lumpur'daki Bağımsızlık Meydanı ve idari başkent Putrajaya'da yapılıyor.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nın kuzeyi ile Malay Yarımadası'nın güney ve merkezi bölgelerinde yaklaşık bir asır egemen olan Melakka Sultanlığı, 1511'de Portekiz Krallığı'nın işgali sonrası diğer küçük eyalet sultanlıklarıyla birlikte bağımsızlığını kaybetti.

Malay sultanlıkları 1511-1641 yılları arasında Portekiz Krallığı, 1641-1824 arasında Hollanda Krallığı ve 1824'ten 1957'ye kadar da İngiliz İmparatorluğu'nun egemenliğinde varlıklarını sürdürdü.

Bu dönemde sömürge yönetimleri, Malay sultanlıklarının sembolik olarak varlığını sürdürmesine müsaade etti. Devlet idaresinde ise bazı eyalet sultanlıklarına din işleri ve eyalet idaresinde sınırlı yetkiler verildi.

- İngiliz idaresinden bağımsızlığa giden yol

Malay Yarımadası'nda bir asrı aşkın hakimiyet süren İngilizler, kontrol ettikleri bölgeleri "federe eyaletler", "federe olmayan eyaletler" ve "kıyı yerleşimleri" şeklinde üç kategoriye ayırarak bölgedeki siyasi ve ticari etkisini artırmayı hedefledi.

Bu kapsamda İngiliz idaresi, 1895'te dört Malay sultanlığını bir araya getirerek Federe Malay Devletleri sömürgesini kurdu.