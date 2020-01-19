GRAFİKLİ - Malezya bağımsızlığının Türk kökenli öncüsü Onn Cafer

Eğitimi için 1904'te İngiltere'ye giden Onn, 6 yıl sonra lise eğitimini tamamlamak üzere Johor'a döndü. Daha sonra Johor eyalet yönetiminde memur olarak çalışmaya başlayan Onn, 1917'de Johor Askeri Akademisine girdi.

Johor'da 1895'te dünyaya gelen Onn Cafer'in babası Cafer Muhammed, Johor Sultanlığı ailesinden olup uzun süre eyaletin siyasi liderliğini ve daha sonra vefatına kadar Johor Sultanı İbrahim'in vekilliğini yapmış bir siyasetçiydi.

Sultan II. Abdülhamid Han zamanında Osmanlı ile Malaylar arasında iyi ilişkiler kurulması için Malezya'daki Johor Sultanlığı'na gönderilen Rukiye Hanım'ın oğlu olan Onn, anne tarafının Türk olması nedeniyle iki halk arasındaki ilişkilerin tarihinde önem taşıyan figürler arasında yer alıyor.

Onn, yazılarında bir yandan Malayların hakkını savunurken, diğer yandan Malayların ticaret ve iş dünyasında aktif olmamasından şikayet ediyor, yarımadadaki Çinli ve Hintli göçmenlerin çalışkanlığını örnek göstererek kendi halkına daha çok çalışmasını öğütlüyordu.

Sürgünde maddi sıkıntılar yaşamasına rağmen Malay milliyetçiliği fikrini savunmayı sürdüren Onn, bu yıllarda çok sayıda gazetenin editörlüğünü yaparak bağımsızlık fikrinin Malaya genelinde yaygınlaşmasını sağladı.

Onn, bazı yazılarında Johor Sultanı İbrahim'i, İngilizlere karşı Malay haklarını yeteri kadar savunmamak ve İngilizlerin eyalet yönetimindeki etkisine rıza göstermekle eleştirdiği için 1927'de Sultan İbrahim tarafından Singapur'a sürgün edildi.

Bir yıl sonra Sultan İbrahim tarafından Johor siyasi liderliğine atanan Onn, 1950'ye kadar bu makamı kullanarak İngilizlere karşı bağımsızlık hareketini daha etkili yürüttü.

Onn Cafer, 1946'da dava arkadaşları Enver Abdul Malik, Seyit Alwi Seyit Şeyh el-Hadi ve Muhammed Nuh Ömer ile Birleşik Malay Milli Örgütünü (UMNO) kurdu ve örgütün ilk başkanı olarak İngilizlerin Malaya Birliği planına muhalefet etti.

II. Dünya Savaşı sonrası İngiltere'nin yarımadadaki kolonilerini doğrudan yönetmeyi sonlandırma amacıyla Malaya Birliği Federasyonunu kurma planı, Onn Cafer ve bağımsızlık yanlılarını öfkelendirdi. Bunun üzerine Onn ve yol arkadaşları, bağımsızlık fikrini siyasi partiye dönüştürme kararı aldı.

Savunduğu fikirlerle yıllar içinde halk tarafından tanınır hale gelmesinin ardından Johor Sultanı İbrahim, 1936'da Onn'un memleketine dönmesine müsaade etti.

Diğer yandan, yeni kurulan devletin Malaylara tanıdığı sosyal ayrıcalıklardan Çinlilerin huzursuzluk duyması, Malay ve Çinliler arasında etnik gerilimlere sebep oldu.

İngiliz yönetimi, 1948'de Malay sultanlarının siyasi güçlerinin korunması ve ülkedeki Malaylara sosyal ayrıcalık tanınmasına razı olarak Malaya Federasyonu'nu kurdu.

Malaya Birliği karşıtı protestoları diğer eyaletlere de yayan Onn ve UMNO hareketi, 2 yıl süren direnişin ardından dönemin İngiliz yönetimine geri adım attırarak söz konusu projeden vazgeçirdi.

Bu planın ülke genelindeki Malayları siyasi ve ekonomik yönden bitireceğini savunan Onn, Johor Sultanı İbrahim'in Malaya Birliği'ne sıcak bakması karşısında eyalet genelinde protestolar düzenleyip sultanın tahttan indirilmesi çağrısı yaptı.

- Parti içinde anlaşmazlıklar ve UMNO'dan istifası

Ülkedeki Çinli ve Malay anlaşmazlığını uzun vadede tehlike olarak gören Onn, ilerleyen yıllarda daha uzlaşmacı bir çizgi benimseyerek UMNO'nun Malay olmayan etnik gruplara da kapı açması gerektiğini savundu.

Onn'un uzlaşmacı fikirleri, Tunku Abdul Rahman gibi partinin önde gelen yöneticilerinin tepkisini çekti. Eleştirilere rağmen uzlaşmacı fikirlerini savunmayı sürdürmesi üzerine Onn, 1951'de parti yöneticileri tarafından UMNO liderliğinden istifaya zorlandı.

Kurucusu olduğu bağımsızlık hareketinden istifa eden Onn Cafer, uzlaşmacı çizgisini siyasete taşımak üzere Malaya'nın Bağımsızlığı Partisini, daha sonra Ulusal Partiyi kurdu.

Bu sırada Malaya Federasyonu, 7 yıllık olağanüstü halin ardından 1955'te ilk demokratik seçimlerini gerçekleştirdi.

- Muhalif siyasetçi olarak Onn Cafer

Ulusal Parti lideri Onn'un kurucusu olduğu partiye karşı yarıştığı genel seçimlerde Tunku Abdul Rahman liderliğindeki UMNO koalisyonu 81 oy alarak iktidara geldi. Onn'un partisi ise yüzde 7 oy alabildi.