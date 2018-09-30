GRAFİKLİ - Milyonlarca çocuk ülkelerinden göç etmek zorunda kalıyor

TUĞÇENUR YILMAZ - Maruz kaldıkları mevcut çatışmalar, zulüm ve kötü yaşam koşullarından kaçan yaklaşık 28 milyon mülteci çocuk farklı ülkelerde yeniden hayata tutunmaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 28 milyon çocuk savaş, istikrarsızlık, iç çatışma, gıda yetersizliği ve daha iyi bir yaşam arayışı gibi nedenlerle yaşadıkları bölgelerden farklı yerlere göç etmek zorunda kaldı.

Bu çocukların 12 milyonu mülteci ve sığınmacı statüsünde bulunuyor.

Her 200 çocuktan 1'inin mülteci olduğu günümüz dünyasında ayrıca her yıl 70 bin devletsiz çocuk doğuyor.

Bunun yanı sıra 2015 ve 2016'da ülkelerinden göç etmek zorunda olan 80 ülkede kayıtlı en az 300 bin çocuğun ailesinden ayrı olduğu biliniyor.

- Afrika

Afrika'da çatışmalar, insan hakları ihlalleri ve işkencelerin yanı sıra gıda yetersizliği nedeniyle çocuklar aileleriyle başka bölgelere göç etmek zorunda kalıyor.

Kıtadaki yaklaşık 7 milyon yerlerinden edilen kişi, mülteci ve sığınmacının 4 milyon kadarını çocuklar oluşturuyor.