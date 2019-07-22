GRAFİKLİ - NATO'nun 67 yıllık değerli üyesi: Türkiye

TUĞRUL ÇAM - Türkiye, 67 yıldır üyesi olduğu NATO'ya bugüne kadar sunduğu değerli katkıları sürdürüyor. NATO misyon ve harekatlarına kapsamlı katkılar veren ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye, NATO Kara Komutanlığı karargahına ev sahipliği yapmasının yanı sıra Afganistan, Kosova ve Irak gibi ülkelerdeki NATO misyonlarında bulunuyor ve birçok NATO faaliyetinde yer alıyor.

Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, yani en çok bilinen adıyla NATO, 1949 yılında Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İngiltere, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz ve ABD'den oluşan 12 kurucu üye tarafından hayata geçirildi.

Şu anda 29 üyeden oluşan örgüte Yunanistan ve Türkiye 1952'de, Almanya 1955'te, İspanya 1982'de, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya 1999'da, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya 2004'te, Hırvatistan ve Arnavutluk 2009'da, Karadağ ise 2017'de katıldı.

Türkiye, NATO'daki 67 yılı aşan üyeliği boyunca örgüte en fazla katkı yapan müttefikler arasında yer aldı. NATO'nun askeri ve sivil yeteneklerinin desteklenmesi amacıyla yürütülen birçok misyonda ve faaliyette yer alan Türkiye, terör örgütleri PKK, PYD/YPG/PKK, DEAŞ, FETÖ başta olmak üzere NATO’ya yönelik temel tehditlerden biri olan terörle mücadelede cephe ülkesi konumu özelliği taşıyor.