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GRAFİKLİ - NATO'nun 67 yıllık değerli üyesi: Türkiye

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 11:05 | Son Güncelleme

Türkiye, 1952'de başlayan NATO üyeliği boyunca İttifak'a en fazla katkı yapan ülkeler arasında yer aldı - Türkiye, NATO misyon ve harekatlarına sürdürülebilir mahiyette ve kapsamlı destek sağlayan ilk 5 müttefik arasında - NATO içinde liderlik görevleri de üstlenen Türkiye, NATO Kara Komutanlığı Karargahı gibi İttifak'ın önemli birimlerine ve tesislerine ev sahipliği de yapıyor

TUĞRUL ÇAM - Türkiye, 67 yıldır üyesi olduğu NATO'ya bugüne kadar sunduğu değerli katkıları sürdürüyor. NATO misyon ve harekatlarına kapsamlı katkılar veren ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye, NATO Kara Komutanlığı karargahına ev sahipliği yapmasının yanı sıra Afganistan, Kosova ve Irak gibi ülkelerdeki NATO misyonlarında bulunuyor ve birçok NATO faaliyetinde yer alıyor.

Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, yani en çok bilinen adıyla NATO, 1949 yılında Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İngiltere, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz ve ABD'den oluşan 12 kurucu üye tarafından hayata geçirildi.

Şu anda 29 üyeden oluşan örgüte Yunanistan ve Türkiye 1952'de, Almanya 1955'te, İspanya 1982'de, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya 1999'da, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya 2004'te, Hırvatistan ve Arnavutluk 2009'da, Karadağ ise 2017'de katıldı.

Türkiye, NATO'daki 67 yılı aşan üyeliği boyunca örgüte en fazla katkı yapan müttefikler arasında yer aldı. NATO'nun askeri ve sivil yeteneklerinin desteklenmesi amacıyla yürütülen birçok misyonda ve faaliyette yer alan Türkiye, terör örgütleri PKK, PYD/YPG/PKK, DEAŞ, FETÖ başta olmak üzere NATO’ya yönelik temel tehditlerden biri olan terörle mücadelede cephe ülkesi konumu özelliği taşıyor.

- NATO misyonlarına katkıda ilk 5'te

Türkiye, NATO misyon ve harekatlarına sürdürülebilir mahiyette ve kapsamlı destek sağlayan ilk 5 müttefik arasında yer alıyor. Örgüte bin 100 personelle katkı yapan Türkiye, yaklaşık 90 milyon avro ile NATO bütçelerine en fazla katkı sağlayan ilk 8 müttefik arasında bulunuyor.

Türkiye, Afganistan'da Kararlı Destek Misyonu kapsamında Kabil'de "Çerçeve Ülke" rolünü yerine getiriyor. Afganistan’daki diğer çerçeve ülkeler Almanya, ABD ve İtalya'dan oluşuyor. Türkiye ayrıca Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının güvenlik ve işletme sorumluluğunu 2019 sonuna kadar üstlenmiş durumda. NATO kapsamında Türkiye'nin Afganistan'da yaklaşık 570 personeli görev yapıyor.

Türkiye'nin kapsamlı katkı yaptığı bir başka NATO misyonu da KFOR olarak bilinen Kosova'daki barış gücü. KFOR Harekatı'nda yaklaşık 280 personel bulunuyor.

Türkiye'nin, NATO'nun Irak misyonunda da önemli rolü bulunuyor. Bu misyona Kanada’dan sonra en büyük ikinci katkı taahhüdü Türkiye'den geldi. Türkiye'nin halen NATO Irak misyonunda yaklaşık 30 personeli bulunuyor.

NATO’nun Akdeniz’deki Deniz Muhafızı Harekatı'na daimi surette katkı sunan Türkiye, Ege Denizi'nde düzensiz göçün önlenmesine yönelik uluslararası gayretlere keşif ve denetim desteği sağlamak amacıyla icra edilen NATO faaliyetine de bir gemiyle katılıyor.

- Liderlik görevleri ve önemli tesislere ev sahipliği yapıyor

Türkiye, aynı zamanda NATO içinde liderlik görevleri de üstleniyor. Bu çerçevede Güçlendirilmiş NATO Mukabele Kuvveti'nin (eNRF) öncü unsurunu teşkil eden bir tugay büyüklüğündeki Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücünün (VJTF) liderliğini 2021 yılında Türkiye yapacak.

NATO'nun önemli karargahları ile tesislerine ev sahipliği yapan Türkiye, birçok kabiliyetiyle de örgüte katkı sunuyor.

NATO Kara Komutanlığı (LANDCOM) Karargahına İzmir’de ev sahipliği yapan Türkiye, NATO Balistik Füze Savunması mimarisi kapsamındaki radar da Kürecik/Malatya’da konuşlu bulunuyor.

NATO'ya bağlı AWACS uçakları Konya Hava Üssü'nü kullanabilirken Türkiye, DEAŞ’la Mücadele Küresel Koalisyonu kapsamında hava sahasında NATO AWACS uçaklarına havada yakıt ikmali desteği veriyor.

İttifak'ın Doğu Avrupa ülkelerine yönelik icra ettiği güvence tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen NATO AWACS uçaklarına da havada yakıt ikmali desteği veriliyor. Türkiye, milli AWACS uçaklarıyla da NATO'ya destek sağlıyor.

- Askeri desteğin yanında sivil katkılar

Türkiye, milli harekatları olan "Karadeniz Uyum Harekatı" ile "Akdeniz Kalkanı" marifetiyle İttifak'ın tanımlanmış deniz resmi oluşturmasına ve caydırıcılık ile savunma yapılanmasına destek veriyor.

NATO Daimi Deniz Güçleri İkinci Grubuna (SNMG-2) ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbir Güçleri İkinci Grubuna (SNMCMG-2) da Türkiye tarafından daimi surette katkı sağlanıyor.

NATO’nun sivil yeteneklerinin desteklenmesi kapsamında sivil uzman katkısında bulunan Türkiye, NATO ile özellikle Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu’daki ortakları arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve NATO’nun Açık Kapı politikasının uygulanmasında öncü rol oynuyor.

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