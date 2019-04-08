GRAFİKLİ - Netanyahu için kritik seçim

İsrail basınına yansıyan kamuoyu araştırmalarına göre, Netanyahu, 5. kez Başbakanlık koltuğuna oturmaya oldukça yakın.

Hakkında yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamaların yer aldığı 3 ayrı soruşturma dosyasıyla başı dertte olan Netanyahu için bu seçimin oldukça önemli olduğu dile getiriliyor.

Seçimlere katılacak parti sayısı oldukça fazla olmasına rağmen yüzde 3,25 olan seçim barajını aşarak meclise girmeyi başaran parti sayısının 10 ila 14 arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Son yıllardaki en çekişmeli seçimlerden biri olacağı tahmin edilen 9 Nisan’daki seçimlerde 41 partinin yarışına sahne olacak.

KUDÜS (AA) – MUSTAFA DEVECİ - Adı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla anılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun siyasi geleceği için büyük öneme sahip genel seçimler yarın yapılacak.

İsrail basınındaki kamuoyu araştırmalarına göre, Likud’un başını çektiği sağ partilerin meclise en az 65 milletvekili sokarak çoğunluğu elinde tutacağı tahmin ediliyor.

Seçimde Netanyahu’nun partisinin mi yoksa Gantz-Lapid ikilisinin kurduğu ittifakın mı birinci olacağı kadar sağ partilerin mecliste kaç sandalyeye sahip olacağı da oldukça merak ediliyor.

Bu iki partiyi 10 ila 14 arasında milletvekili çıkarması öngörülen İşçi Partisi takip ediyor.

Likud’un en yakın rakibi olarak gösterilen ve eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ile eski gazeteci Yair Lapid’in kurduğu “Mavi-Beyaz” ittifakının ise 26-28 milletvekili çıkarması bekleniyor.

Anketler doğru çıkarsa partisi seçimde ikinci olsa bile Netanyahu’nun Başbakanlık koltuğuna Gantz’dan daha yakın olduğu dile getiriliyor. Zira bazı sağ partilerin Gantz-Lapid ikilisinin liderliğindeki bir koalisyon hükümetinde yer almak istemeyeceği ifade ediliyor.

Bu nedenle Netanyahu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, partisinin Mavi-Beyaz ittifakın 4 sandalye gerisinde olduğunu ve sağ seçmenin sandığa gitmemesi halinde sol partilerin koalisyon hükümeti kuracağını ileri sürmüştü.

İsrail basını, 2015’deki seçimde "Sağcı hükümet tehlikede. Arap seçmen sandığa akın ediyor. Solcu sivil toplum kuruluşları onları otobüslerle oy vermeye götürüyor." şeklinde sağ seçmeni sandığa gitmeye çağıran Netanyahu’nun bu son açıklamalarının aynı amacı güttüğü ve “solcular iş başına gelecek” diyerek sağ seçmeni sandığa gitmeye ikna etme çabası olarak yorumladı.

- İsrail’i yeni bir koalisyon hükümeti bekliyor

Kamuoyu yoklamalarına göre, hiçbir partinin 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmesi için gerekli olan 61 milletvekili sayısına ulaşması beklenmiyor. Bu da ülkeyi yeni bir koalisyon hükümetinin beklediğini ortaya koyuyor.