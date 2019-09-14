GRAFİKLİ - Netanyahu seçim için son kozlarını oynuyor

KUDÜS (AA) – ESAT FIRAT – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 17 Eylül'deki seçimlerde sağ seçmenin desteğini kazanmak için hem fiili hem sözlü şiddeti artırırken, bir taraftan da seçmene dış manevralarla "ülkeyi en iyi temsil edecek lider benim" mesajı vermeye çalışıyor.

Ülkede 9 Nisan'da yapılan ve başa baş sona eren seçimin ardından Netanyahu, sağ bloktan eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın askerlik yasasında ısrarı nedeniyle koalisyon hükümetini kurmayı başaramamış, bu gelişme üzerine meclis, bir kez daha erken seçime gitme kararı almıştı.

İsrail'deki 5 milyon 800 binden fazla seçmen, ülkenin yeni başbakanını belirlemek için bu yıl ikinci kez sandık başına gidecek. Son yıllardaki en çekişmelilerden biri olacağı tahmin edilen seçimler, 32 partinin yarışına sahne olacak.

Seçimlere katılacak parti sayısı oldukça fazla olmasına rağmen yüzde 3,25 olan seçim barajını aşarak meclise girmeyi başaran parti sayısının 10'da kalacağı öngörülüyor.

Kararsız seçmen sayısının yüksek olduğu ülkede katılım oranının da seçimin kaderini belirleyeceği belirtiliyor.