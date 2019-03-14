GRAFİKLİ - Netanyahu seçimi kazanmak için her yolu deniyor

KUDÜS (AA) - TURGUT ALP BOYRAZ / MUSTAFA DEVECİ - Adı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla anılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Nisan'da yapılacak erken seçimi kazanmak için deyim yerindeyse her yolu mübah görüyor.

İsrail'in son 10 yıllık politikasına damga vuran ve ülkesinin Filistinlilere karşı uyguladığı zulmün dozajını her geçen gün artıran Netanyahu, seçimi önde tamamlamak için türlü yöntemlere başvuruyor.

Ülkede seçime bir aydan az süre kalırken anketlerde ikinci sıraya düşen Netanyahu, bugünlerde fanatik Yahudilerin oylarını almak için Türkiye'ye de türlü iftiralar atıyor.

Hakkında yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma gibi üç ayrı soruşturma dosyası bulunan ve İsrail Başsavcısı'nın seçimin ardından bu dosyalara ilişkin kararını açıklaması beklenirken, Netanyahu'nun seçim öncesi kullandığı ayrıştırıcı ve saldırgan dil dikkati çekiyor.

Netanyahu daha önceki seçimlerde de buna benzer söylemler kullanarak, ülkedeki fanatik kesimlerin oylarını almaya çalışmıştı. En son 2015'te yapılan genel seçimde ülkedeki Filistinli seçmenleri hedef alan ırkçı açıklamalar yapan Netanyahu, seçimi kazandıktan bir gün sonra ise özür dilemişti.