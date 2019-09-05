GRAFİKLİ - Netanyahu seçimleri kazanmak için Filistinlilerin haklarını yok sayıyor

Netanyahu'nun siyasi kariyeri açısından "büyük öneme" sahip olduğu dile getirilen 17 Eylül'deki seçim öncesi İsrail Başbakanı sağ seçmenin oyunu almak için deyim yerindeyse sınırları zorluyor.

Bu gelişme üzerine, İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan kişi unvanını elinde bulunduran Netanyahu, mayıs ayında meclisten yeniden erken seçime gitme kararı aldırmıştı.

Ülkede 9 Nisan'da yapılan ve başa baş sona eren seçimin ardından Netanyahu, sağ bloktan eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın askerlik yasasında ısrarı nedeniyle koalisyon hükümetini kurmayı başaramamıştı.

İsrail'de 6 milyonu aşkın seçmen, ülkenin yeni başbakanını belirlemek üzere bu yıl ikinci kez erken seçimler için sandık başına gidecek.

İsrail Başbakanı dün de 1929'da patlak veren Burak Devrimi'nin (Yahudilere göre Tarpat Olayları) 90. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törene katılmak üzere Batı Şeria'nın El-Halil kentine gitti.

Ülkedeki seçimlerin kaderini belirleyecek olan sağ seçmeni kazanmak adına Netanyahu'nun hem Filistinlilerin haklarını yok saydığı hem de İsrail'deki seçim kurallarını çiğnediği dile getiriliyor.

Netanyahu, sandıktan güçlü bir destek alarak Başsavcı'nın karşısına eli güçlü olarak çıkmayı hedefliyor.

Netanyahu'nun burada yaptığı konuşmada, El-Halil'deki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin boşatılmayacağı ve Yahudilerin "sonsuza dek" bu kentte kalacağı mesajını vermesi dikkati çekti.

Binyamin Netanyahu'nun hem El-Halil'e hem de yasa dışı Elkana Yahudi yerleşim birimine ziyareti ve bu ziyaretler sırasında verdiği mesajların sağ seçmenin oyunu kazanma amaçlı olduğu yorumları yapılıyor.

Nisan ayındaki erken seçim öncesi de Netanyahu, 400 binden fazla Yahudi yerleşimcinin yaşadığı yasa dışı yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakı" vaadinde bulunmuş, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da "Mevcut şartlar altında İsrail'in Batı Şeria'nın hepsini olmasa dahi bir kısmını elinde tutma hakkının olduğunu düşünüyorum." diyerek Netanyahu'ya destek vermişti.

- İki devletli çözüm olasılığını ortadan kaldırmayı mı hedefliyor?

Filistin-İsrail meselesinde uzun zamandır Netanyahu dahil olmak üzere İsrailli siyasetçilerin iki devletli çözüm önerisini ağızlarına almaması dikkati çekiyor.

Netanyahu ve en yakın rakibi Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın seçim kampanyalarında verdiği vaatler, İsrailli siyasetçilerin iki devletli çözüm olasılığını çoktan rafa kaldırdığını gözler önüne seriyor.